به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا فردا در شرایطی در "تیانجین" چین آغاز می‌شود که این بار نیز تیم‎های شرکت‎کننده همچون دوره پیشین مسابقات علاوه بر مدال بازی‎ها، سهمیه یک رویداد بین‎المللی از این رویداد آسیایی را هم نشانه گرفته‌اند.

سه تیم برتر مسابقات بسکتبال 2009 قهرمانی جام ملت‎های آسیا جواز شرکت در رقابت‎های جهانی ترکیه را می‎گیرند که قرار است برای نخستین‎بار با حضور 24 تیم و طی روزهای 28 اوت تا 12 سپتامبر 2010 برگزار شود. ملی‎پوشان ایرانی که سال 1973 و در فیلیپین نخستین حضور خود در رقابت‎های قهرمانی آسیا را با عنوان پنجمی همراه کردند، دو سال پیش اولین مدال آسیایی خود را آنهم به رنگ طلا به دست آوردند. این قهرمانی و به دنبال آن المپیکی شدن به قدری به کام آنها شیرین بود که نمی‌خواهند امسال روی سکوی دوم یا سوم بازی‎های چین جشن جهانی شدن را برپا کنند.

تیم ملی بسکتبال ایران پیش از قهرمانی در ژاپن تنها 11 بار در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده بود که عنوان چهارمی مسابقات 1993 اندونزی هم بهترین نتیجه عملکرد آنها بود. این تیم در چهارمین حضور متوالی در مسابقات قهرمانی آسیا به دنبال کسب دومین مدال پیاپی خود است. نماینده کشورمان ترجیح می‎دهد بازهم صاحب ارزشمندترین مدال بازی‎ها شود به خصوص اینکه چینی‎ها که 14 بار پیروز دیدار نهایی مسابقات آسیا بوده‌اند این بار بدون "یائو مینگ" میزبان بازی‎هاست.

رایکو ترومن مربی صربستانی بود که تیم ملی بسکتبال ایران را برای نخستین‎بار صاحب مدال آسیا کرد و این بار هموطن وی با نام وسلین ماتیچ این مسئولیت را بر عهده گرفته است. مربی که پس از حضور در کمپ تمرینی آلمان و قهرمانی تیمش در تورنمنت قطر و ویلیام جونز آزمون اصلی خود را از فردا و با دیدار مقابل چین‎تایپه آغاز می‎کند و با صف‎آرایی مقابل ازبکستان و کویت در گروه B مرحله مقدماتی مسابقات جام ملت‎های مردان آسیا ادامه می‎دهد. ماتیچ حتی انتخاب نهایی خود برای معرفی 12 بازیکن را هم در محل برگزاری آزمون اصلی‎اش انجام می‎دهد به همین دلیل با 13 بسکتبالیست راهی چین شد.

بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 15 مردادماه آغاز شده و به مدت 10 روز در تیانجین چین برگزار می‌شود. این برای چهارمین‎بار است که رقابت‌های بسکتبال قهرمانی آسیا به میزبانی چینی‎ها برگزار می‎شود. گروه‎بندی تیم‎های شرکت‎کننده در این رقابت‎ها به این شرح است:

گروه A: ژاپن، کره‌ جنوبی، فیلیپین و سریلانکا

گروه B: ایران، چین تایپه، کویت و ازبکستان

گروه C: چین، قطر، قزاقستان و هند

گروه D: لبنان، اردن، اندونزی و امارات

تیم ملی بسکتبال سال 2007 با قهرمانی در آسیا به ایران بازگشت

امسال جای "آیدین" خالیست

بسکتبال ایران بالاتر از کشورهای غرب آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا سال 1960 با شرکت 7 تیم در فیلیپین آغاز شد و با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. آخرین دوره این رقابت‎ها هم سال 2007 با قهرمانی ایران در میان 16 تیم شرکت‏کننده به پایان رسید. رده‎بندی سه تیم برتر 24 دوره پیشین این رقابت‏ها و جدول پرافتخارترین تیم‌ها که در آن ایران در رده پنجم و بالاتر از کشورهای غرب آسیا قرار دارد به این شرح است:

* 1960 (فیلیپین)

1- فیلیپین، 2- چین‌تایپه، 3- ژاپن

* 1963 (چین‌تایپه)

1- فیلیپین، 2- چین‎تایپه، 3- کره‎جنوبی

* 1965 (مالزی)

1- ژاپن، 2- فیلیپین، 3- کره‎جنوبی

* 1967 (کره‎جنوبی)

1- فیلیپین، 2- کره‌جنوبی، 3- ژاپن

* 1969 (تایلند)

1- کره‎جنوبی، 2- ژاپن، 3- فیلیپین

* 1971 (ژاپن)

1- ژاپن، 2- فیلیپین، 3- کره‎جنوبی

* 1973 (فیلیپین)

1- فیلیپین، 2- کره‎جنوبی، 3- چین‌تایپه

* 1975 (تایلند)

1- چین، 2- ژاپن، 3- کره‎جنوبی

* 1977 (مالزی)

1- چین، 2- کره‎جنوبی، 3- ژاپن

* 1979 (ژاپن)

1- چین، 2- ژاپن، 3- کره‎جنوبی

* 1981 (هند)

1- چین، 2- کره‎جنوبی، 3- ژاپن

* 1983 (هنگ‎کنگ)

1- چین، 2- ژاپن، 3- کره‌جنوبی

* 1986 (مالزی)

1- فیلیپین، 2- کره‌جنوبی، 3- چین

* 1987 (تایلند)

1- چین، 2- کره‌جنوبی، 3- ژاپن

* 1989 (چین)

1- چین، 2- کره‎جنوبی، 3- چین‎تایپه

* 1991 (ژاپن)

1- چین، 2- کره‎جنوبی، 3- ژاپن

* 1993 (اندونزی)

1- چین، 2- کره‌شمالی، 3- کره‎جنوبی

* 1995 (کره‎جنوبی)

1- چین، 2- کره‎جنوبی، 3- ژاپن

* 1997 (عربستان سعودی)

1- کره‎جنوبی، 2- ژاپن، 3- چین

* 1999 (ژاپن)

1- چین، 2- کره‎جنوبی، 3- عربستان سعودی

* 2001 (چین)

1- چین، 2- لبنان، 3- کره‎جنوبی

* 2003 (چین)

1- چین، 2- کره‎جنوبی، 3- قطر

* 2005 (قطر)

1- چین، 2- لبنان، 3- قطر

* 2007 (ژاپن)

1- ایران، 2- لبنان، 3- کره‌جنوبی

کشور طلا نقره برنز مجموع 1- چین 14 - 2 16 2- فیلیپین 5 2 1 8 3- کره‌جنوبی 2 11 9 22 4- ژاپن 2 5 7 14 5- ایران 1 - - 1 6- لبنان - 3 - 3 7- چین تایپه - 2 2 4 8- کره‌شمالی - 1 - 1 9- قطر - - 2 2 10- عربستان - - 1 1

از عنوان پنجمی فیلیپین تا قهرمانی ژاپن

بسکتبال ایران در مجموع 12 بار در قالب مسابقات قهرمانی جام ملت‎های مردان آسیا با حریفان آسیایی روبرو شده است که حاصل آن یک عنوان قهرمانی، یک عنوان چهارمی، چهار عنوان پنجمی، دو عنوان ششمی، سه عنوان هشتمی و یک عنوان دهمی بوده است. اولین حضور ایران در هفتمین دوره مسابقات اتفاق افتاد. پیشینه تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات آسیایی به این شرح است:

* 1973 فیلیپین (مقام پنجم)

* 1981 هند (مقام هشتم)

* 1983 هنگ کنگ (مقام پنجم)

* 1986 مالزی (مقام هشتم)

*1989 چین (مقام پنجم)

* 1991 ژاپن (مقام ششم)

* 1993 اندونزی (مقام چهارم)

* 1995 کره جنوبی (مقام دهم)

* 1997 عربستان (مقام هشتم)

* 2003 چین (مقام پنجم)

* 2005 قطر (مقام ششم)

* 2007 ژاپن ( مقام نخست)