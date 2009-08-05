به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا فردا در شرایطی در "تیانجین" چین آغاز میشود که این بار نیز تیمهای شرکتکننده همچون دوره پیشین مسابقات علاوه بر مدال بازیها، سهمیه یک رویداد بینالمللی از این رویداد آسیایی را هم نشانه گرفتهاند.
سه تیم برتر مسابقات بسکتبال 2009 قهرمانی جام ملتهای آسیا جواز شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه را میگیرند که قرار است برای نخستینبار با حضور 24 تیم و طی روزهای 28 اوت تا 12 سپتامبر 2010 برگزار شود. ملیپوشان ایرانی که سال 1973 و در فیلیپین نخستین حضور خود در رقابتهای قهرمانی آسیا را با عنوان پنجمی همراه کردند، دو سال پیش اولین مدال آسیایی خود را آنهم به رنگ طلا به دست آوردند. این قهرمانی و به دنبال آن المپیکی شدن به قدری به کام آنها شیرین بود که نمیخواهند امسال روی سکوی دوم یا سوم بازیهای چین جشن جهانی شدن را برپا کنند.
تیم ملی بسکتبال ایران پیش از قهرمانی در ژاپن تنها 11 بار در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده بود که عنوان چهارمی مسابقات 1993 اندونزی هم بهترین نتیجه عملکرد آنها بود. این تیم در چهارمین حضور متوالی در مسابقات قهرمانی آسیا به دنبال کسب دومین مدال پیاپی خود است. نماینده کشورمان ترجیح میدهد بازهم صاحب ارزشمندترین مدال بازیها شود به خصوص اینکه چینیها که 14 بار پیروز دیدار نهایی مسابقات آسیا بودهاند این بار بدون "یائو مینگ" میزبان بازیهاست.
رایکو ترومن مربی صربستانی بود که تیم ملی بسکتبال ایران را برای نخستینبار صاحب مدال آسیا کرد و این بار هموطن وی با نام وسلین ماتیچ این مسئولیت را بر عهده گرفته است. مربی که پس از حضور در کمپ تمرینی آلمان و قهرمانی تیمش در تورنمنت قطر و ویلیام جونز آزمون اصلی خود را از فردا و با دیدار مقابل چینتایپه آغاز میکند و با صفآرایی مقابل ازبکستان و کویت در گروه B مرحله مقدماتی مسابقات جام ملتهای مردان آسیا ادامه میدهد. ماتیچ حتی انتخاب نهایی خود برای معرفی 12 بازیکن را هم در محل برگزاری آزمون اصلیاش انجام میدهد به همین دلیل با 13 بسکتبالیست راهی چین شد.
بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 15 مردادماه آغاز شده و به مدت 10 روز در تیانجین چین برگزار میشود. این برای چهارمینبار است که رقابتهای بسکتبال قهرمانی آسیا به میزبانی چینیها برگزار میشود. گروهبندی تیمهای شرکتکننده در این رقابتها به این شرح است:
گروه A: ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و سریلانکا
گروه B: ایران، چین تایپه، کویت و ازبکستان
گروه C: چین، قطر، قزاقستان و هند
گروه D: لبنان، اردن، اندونزی و امارات
تیم ملی بسکتبال سال 2007 با قهرمانی در آسیا به ایران بازگشت
امسال جای "آیدین" خالیست
بسکتبال ایران بالاتر از کشورهای غرب آسیاست
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا سال 1960 با شرکت 7 تیم در فیلیپین آغاز شد و با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. آخرین دوره این رقابتها هم سال 2007 با قهرمانی ایران در میان 16 تیم شرکتکننده به پایان رسید. ردهبندی سه تیم برتر 24 دوره پیشین این رقابتها و جدول پرافتخارترین تیمها که در آن ایران در رده پنجم و بالاتر از کشورهای غرب آسیا قرار دارد به این شرح است:
* 1960 (فیلیپین)
1- فیلیپین، 2- چینتایپه، 3- ژاپن
* 1963 (چینتایپه)
1- فیلیپین، 2- چینتایپه، 3- کرهجنوبی
* 1965 (مالزی)
1- ژاپن، 2- فیلیپین، 3- کرهجنوبی
* 1967 (کرهجنوبی)
1- فیلیپین، 2- کرهجنوبی، 3- ژاپن
* 1969 (تایلند)
1- کرهجنوبی، 2- ژاپن، 3- فیلیپین
* 1971 (ژاپن)
1- ژاپن، 2- فیلیپین، 3- کرهجنوبی
* 1973 (فیلیپین)
1- فیلیپین، 2- کرهجنوبی، 3- چینتایپه
* 1975 (تایلند)
1- چین، 2- ژاپن، 3- کرهجنوبی
* 1977 (مالزی)
1- چین، 2- کرهجنوبی، 3- ژاپن
* 1979 (ژاپن)
1- چین، 2- ژاپن، 3- کرهجنوبی
* 1981 (هند)
1- چین، 2- کرهجنوبی، 3- ژاپن
* 1983 (هنگکنگ)
1- چین، 2- ژاپن، 3- کرهجنوبی
* 1986 (مالزی)
1- فیلیپین، 2- کرهجنوبی، 3- چین
* 1987 (تایلند)
1- چین، 2- کرهجنوبی، 3- ژاپن
* 1989 (چین)
1- چین، 2- کرهجنوبی، 3- چینتایپه
* 1991 (ژاپن)
1- چین، 2- کرهجنوبی، 3- ژاپن
* 1993 (اندونزی)
1- چین، 2- کرهشمالی، 3- کرهجنوبی
* 1995 (کرهجنوبی)
1- چین، 2- کرهجنوبی، 3- ژاپن
* 1997 (عربستان سعودی)
1- کرهجنوبی، 2- ژاپن، 3- چین
* 1999 (ژاپن)
1- چین، 2- کرهجنوبی، 3- عربستان سعودی
* 2001 (چین)
1- چین، 2- لبنان، 3- کرهجنوبی
* 2003 (چین)
1- چین، 2- کرهجنوبی، 3- قطر
* 2005 (قطر)
1- چین، 2- لبنان، 3- قطر
* 2007 (ژاپن)
1- ایران، 2- لبنان، 3- کرهجنوبی
|
کشور
|
طلا
|
نقره
|
برنز
|
مجموع
|
1- چین
|
14
|
-
|
2
|
16
|
2- فیلیپین
|
5
|
2
|
1
|
8
|
3- کرهجنوبی
|
2
|
11
|
9
|
22
|
4- ژاپن
|
2
|
5
|
7
|
14
|
5- ایران
|
1
|
-
|
-
|
1
|
6- لبنان
|
-
|
3
|
-
|
3
|
7- چین تایپه
|
-
|
2
|
2
|
4
|
8- کرهشمالی
|
-
|
1
|
-
|
1
|
9- قطر
|
-
|
-
|
2
|
2
|
10- عربستان
|
-
|
-
|
1
|
1
از عنوان پنجمی فیلیپین تا قهرمانی ژاپن
بسکتبال ایران در مجموع 12 بار در قالب مسابقات قهرمانی جام ملتهای مردان آسیا با حریفان آسیایی روبرو شده است که حاصل آن یک عنوان قهرمانی، یک عنوان چهارمی، چهار عنوان پنجمی، دو عنوان ششمی، سه عنوان هشتمی و یک عنوان دهمی بوده است. اولین حضور ایران در هفتمین دوره مسابقات اتفاق افتاد. پیشینه تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات آسیایی به این شرح است:
* 1973 فیلیپین (مقام پنجم)
* 1981 هند (مقام هشتم)
* 1983 هنگ کنگ (مقام پنجم)
* 1986 مالزی (مقام هشتم)
*1989 چین (مقام پنجم)
* 1991 ژاپن (مقام ششم)
* 1993 اندونزی (مقام چهارم)
* 1995 کره جنوبی (مقام دهم)
* 1997 عربستان (مقام هشتم)
* 2003 چین (مقام پنجم)
* 2005 قطر (مقام ششم)
* 2007 ژاپن ( مقام نخست)
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