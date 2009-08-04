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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

"علم‌ در قرن‌ بیستم‌" منتشر شد

کتاب "علم‌ در قرن‌ بیستم‌" تألیف جیمز آ.کوریک با ترجمه رضا یاسایی‌ از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مجموعة‌ تاریخ‌ جهان‌» می‌کوشد چشم‌اندازی‌ از سیر تاریخ‌ عرضه‌ کند. این‌ مجموعه‌ با ارائة‌ زمینه‌های‌ فرهنگیِ رخدادهای‌ تاریخی‌، خواننده‌ را به خود جلب می‌کند.

«مجموعة‌ تاریخ‌ جهان‌» اندیشه‌های‌ سیاسی‌، فرهنگی‌ و فلسفی‌ را در گذر مشعل‌ تمدن‌ از بین‌النهرین‌ و مصر باستان‌ به‌ یونان‌، روم‌، اروپای‌ قرون‌ وسطی‌ و دیگر تمدن‌های‌ جهانی‌ تا روزگار ما پی‌ می‌گیرد.

این‌ مجموعه‌ نه‌ تنها برای‌ آشناییِ خوانندگان‌ با مبانی‌ تاریخ‌ تدوین‌ شده‌ است‌، بلکه‌ همچنین‌ در پی‌ آگاه‌ ساختن‌ آن‌ها از این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ زندگیشان‌ بخشی‌ از سرگذشت‌ کلی‌ انسان‌هاست‌. هر جلد از این‌ مجموعه‌ برداشتی‌ از یک‌ دورة‌ مهم‌ تاریخی‌ را به‌ خواننده‌ ارائه‌ می‌کند. 

کد مطلب 923665

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