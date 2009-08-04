حسنی مبارک 18 آگوست با اوباما دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اظهار داشت: حسنی مبارک و باراک اوباما در دیدار با یکدیگر درباره مسائل مورد اهتمام طرفین از جمله روند صلح در خاورمیانه، مبارزه با افراط گرایی و دیگر تهدیدات فرا روی منطقه، راه های توسعه روابط دوجانبه و انجام اصلاحات در جهان عرب رایزنی خواهند کرد.

مبارک آخرین بار در آوریل 2004 از واشنگتن دیدن کرده بود.

منابع آگاه اعلام کرده اند که رئیس جمهور مصر در این سفر در صدد تاکید این مسئله به اوباماست، که قاهره بطور جدی خواستار بهبود روابط خود با واشنگتن است، روابطی که در زمان بوش پسر به سردی گراییده بود.

"احمد ابوالغیط" وزیر خارجه، "عمر سلیمان" وزیر اطلاعات و "رشید محمد رشید" وزیر صنایع مصر در این دیدار حسنی مبارک را همراهی خواهند کرد.