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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

مسابقات کشتی سنتی گورش ترکمن برگزار شد

مسابقات کشتی سنتی گورش ترکمن برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقات کشتی سنتی گورش ترکمن با حضور ورزشکارانی از استان گلستان در بازارچه ساحلی اسکله بندرترکمن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقاه ورزشی که پیش از ظهر سه شنبه پایان یافت، قهرمانان و ورزشکارانی از شهرهای، کلاله، آق قلا، مراوه تپه، گنبد، سیمین شهر و بندرترکمن شرکت داشتند.

در این مسابقات قیوم کر، قربان تراج، ملا اسماعیل پاریاد، عبدالوهاب قره جه، علی قره جه، یحیی دهقان، عبدالوهاب کر، آنا قره قول، شهاب الدین گوگلانی، آق اویلی بهلکه، باباجان مصطفوی، فرزاد قره قول، مهدی آق و عبدالوهاب کر در وزنهای مختلف در این مسابقات برتر شدند.

گلستان 15 هزار ورزشکار در 108 رشته ورزشهای بومی و محلی از جمله کشتی سنتی گورش دارد.

کد مطلب 923671

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