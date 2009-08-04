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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

همزمان با هفته دولت؛

500 طرح عمرانی در خراسان جنوبی افتتاح می ‌شود

500 طرح عمرانی در خراسان جنوبی افتتاح می ‌شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی گفت: 500 طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار 860 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در این استان افتتاح می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عیسی فرهادی صبح سه شنبه درجلسه برنامه‌ ریزی بزرگداشت هفته دولت ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت علی ‌اکبر(ع) گفت: حضرت علی ‌اکبر(ع) اولین شهید عاشق کربلا بود.

فرهادی با تاکید بر اینکه خوش خلقی و منطق خصیصه بارز حضرت علی‌اکبر(ع) است، ادامه داد: عاطفه، محبت، تربیت و اخلاق از شاخصه‌ های جوانان ایرانی است.

وی با بیان اینکه هفته دولت آخرین هفته کاری دولت نهم است، تصریح کرد: در هفته دولت پرونده دولت نهم بسته می ‌شود که نشان دهنده کارنامه موفق این دولت است.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت هفته دولت اظهار داشت: دولت نهم از نظر فرهنگی و سیاسی بسیار اقدمات ارزنده‌ای را انجام داده است و باید در این هفته فعالیت‌های انجام شده توسط آن را به مردم نشان داد.

فرهادی بیان داشت: همزمان با هفته دولت 48 پروژه با اعتباری بالغ بر 161میلیارد و 849 میلیون ریال در شهرستان فردوس، 74 پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد و 328 میلیون و 400هزار ریال در شهرستان نهبندان و تعداد 31 پروژه در شهرستان سربیشه و همچنین تعداد 165 پروژه جهاد کشاورزی در استان خراسان جنوبی به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی با یادآوری 17 مرداد و روز خبرنگار ادامه داد: درصد بالایی از پیشرفت های جامعه مرهون خدمات مطلوب خبرنگاران استان است که مومن، وفادار به نظام، پویا و جوان هستند، خوب است مسئولان استان به نحو شایسته از زحمات آنان قدردانی کنند.

فرهادی به تشکیلات کمیته های بزرگ داشت هفته دولت مانند عمرانی، ارتباطات مردمی، فرهنگی و تبلیغات، امور شهرستان ها و ... اشاره کرد و افزود: تا 25 مرداد ماه باید اسامی پروژه های قابل افتتاح به ستاد بزرگ داشت ارسال و برای آن برنامه ریزی شود.

کد مطلب 923672

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