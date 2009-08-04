پادشاه عمان مورد استقبال رسمی احمدی نژاد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سلطان قابوس پادشاه عمان که در راس هیئتی بلند پایه سیاسی، اقتصادی برای مذاکره با مقامات عالیرتبه کشورمان به تهران سفر کرده است .

سلطان قابوس ساعتی پیش در فرودگاه مهرآباد از سوی علی سعیدلو، معاون اجرایی رئیس جمهور و منوچهر متکی وزیر امور خارجه مورد استقبال قرار گرفت.



هیئتی عمانی به ریاست پادشاه متشکل از وزیران خارجه، بازرگانی و اقتصاد است و به مدت سه روز به دعوت رسمی دکتر محمود احمدی نژاد، در ایران حضور خواهند داشت.



این اولین سفر یک مقام رسمی خارجی پس از شروع به کار دولت دهم به ریاست جمهوری احمدی نژاد به کشورمان است.

پادشاه عمان اولین مقام بلند پایه پادشاهی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به کشورمان سفر می کند.

سلطان قابوس قرار است دراین سفر با مقامات عالیرتبه کشورمان از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کند.

سلطان قابوس که دیروز وارد تهران شده بود از استان هرمزگان دیدن کرد.

قرار است تا دقایقی دیگر پس از انجام مراسم استقبال رسمی مقامات ارشد دو کشور مذاکرات خصوصی و سپس دو جانبه را آغاز کنند.