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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۹

"سفر آرزو" ترجمه و منتشر شد

"سفر آرزو" ترجمه و منتشر شد

کتاب "سفر آرزو" نوشته لینا کیلانی با ترجمه طاهره کیانی‌پور برای گروه سنی کودک و نوجوان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "سفر آرزو" از سوی دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی تهیه و تدوین و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

"سفر آرزو" از مجموعه داستانهای کوتاه و تخیلی است که برای گروه سنی ب و ج توسط دفتر کودک و نوجوان تهیه و تدوین شده است.

عنوان کتاب "سفر آرزو" برگرفته از نام یکی از داستانهای کوتاه این مجموعه است . از دیگر داستانهای این کتاب می‌توان به مهمتر از عطر و رنگ، یاسمن پیر، بچه‌های جنگل، من با باران می‌آیم، کوهی که سرسبز شد، نشانی بهار، نارنج صبور، پرش مرگبار و عکسهای کتاب تاریخ اشاره کرد.

کتاب "سفر آرزو" در 5000 نسخه و 59 صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کد مطلب 923681

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