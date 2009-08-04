اسامی تیم ملی فرانسه اعلام شد/ ریبری مصدوم هم هست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تیم ملی فرانسه در تاریخ 12 اوت (21 مرداد) در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا با جزایرفارو دیدار خواهد کرد. فرانک ریبری که در حال حاضر دوران بهبودی خود را پشت سر می گذارد آخرین بار در تاریخ 12 ژوییه (21 تیر) به همراه تیم باشگاهی خود بایرن مونیخ تمرین کرده با این حال از سوی سرمربی فرانسه به تیم ملی دعوت شده است.

دومنک در خصوص دعوت از ریبری گفت: من تلفنی با ریبری صحبت کرده‌ام. او در حال حاضر برای انجام یک بازی کامل آمادگی ندارد اما این توانایی را خواهد داشت که در تاریخ 8 اوت تیم بایرن را در دیدار با هوفنهایم همراهی کند. با این شرایط فرانک ریبری می تواند برای ما هم مفید باشد حتی اگر دقایق اندکی در زمین حضور پیدا کند.

اسامی نفرات تیم ملی فرانسه به شرح زیر است:

دروازه بانانان: هوگو لوریس (لیون)، استیو مانداندا (مارسی)، سدریک کاراسو (بوردو)

مدافعان: اریک آبیدال (بارسلونا)، ژولین اسکوده (سویا)، پاتریس اورا (منچستریونایتد)، راد فانی (رن)، ویلیام گالاس (آرسنال)، باکاری سانیا (آرسنال)، سباستین اسکیلاچی (سویا)

هافبک ها: آلو دیارا (بوردو)، لاسانا دیارا (رئال مادرید)، یوآن گورکاف (بوردو)، فلورنت مالودا (چلسی)، موسی سیسوکو (تولوز)، جره می تولالان (لیون)، فرانک ریبری (بایرن مونیخ)

مهاجمان: نیکلاس آنلکا (چلسی)، کریم بنزما (رئال مادرید)، تیه ری آنری (بارسلونا)، پی یر جیکناک (تولوز)، لویک رمی (نیس)