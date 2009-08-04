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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

اختصاص 600 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی مدارس منطقه 17

اختصاص 600 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی مدارس منطقه 17

شهرداری منطقه 17، تابستان امسال 600 میلیون تومان اعتبار برای مرمت و بازسازی مدارس منطقه هزینه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعلام این خبر گفت: شهرداری منطقه تلاش می کند تا با اجرای پروژه های بازسازی و مرمت در مدارس، محیط های آموزشی را برای آغاز سال جدید تحصیلی آماده کند.

 وی افزود: قرار است در یک برنامه مدون و زمانبندی شده، تمام مدارس منطقه به مجموعه های ورزشی مجهز شود و در طول سال تحصیلی دانش آموزان از محیط و امکانات مناسبی برای ورزش بهره مند باشند.

موسوی با اشاره به اینکه تقویت تیم های ورزشی دانش آموزان از برنامه ها و اهداف معاونت اجتماعی است گفت: این حوزه آمادگی دارد در زمینه های کارآفرینی و اوقات فراغت با آموزش و پرورش همکاری کند.

وی همچنین درباره چگونگی هزینه کرد این اعتبار 600 میلیون تومانی گفت: اعتبار فوق بعد از امضای تفاهم نامه بین شهرداری و آموزش و پرورش هزینه خواهد شد.

کد مطلب 923687

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