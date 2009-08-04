اختصاص 600 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی مدارس منطقه 17

به گزارش خبرگزاری مهر سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و فرهنگی این منطقه با اعلام این خبر گفت: شهرداری منطقه تلاش می کند تا با اجرای پروژه های بازسازی و مرمت در مدارس، محیط های آموزشی را برای آغاز سال جدید تحصیلی آماده کند.

وی افزود: قرار است در یک برنامه مدون و زمانبندی شده، تمام مدارس منطقه به مجموعه های ورزشی مجهز شود و در طول سال تحصیلی دانش آموزان از محیط و امکانات مناسبی برای ورزش بهره مند باشند.

موسوی با اشاره به اینکه تقویت تیم های ورزشی دانش آموزان از برنامه ها و اهداف معاونت اجتماعی است گفت: این حوزه آمادگی دارد در زمینه های کارآفرینی و اوقات فراغت با آموزش و پرورش همکاری کند.

وی همچنین درباره چگونگی هزینه کرد این اعتبار 600 میلیون تومانی گفت: اعتبار فوق بعد از امضای تفاهم نامه بین شهرداری و آموزش و پرورش هزینه خواهد شد.