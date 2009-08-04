سیدحسین مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید خبر کناره‌گیری خود از سمت ریاست این مرکز فرهنگی گفت: بنده نهایتاً تا آخر ماه جاری در خانه‌موزه شهید مطهری فعالیت خواهم کرد و دیگر قصد ادامه همکاری با این مرکز را ندارم.

مسئول خانه موزه شهید مطهری درباره دلایل خود برای استعفاء از این مسئولیت جابجاییهای اخیر صورت گرفته در حوزه مدیران فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را در تصمیم خود بی‌تاثیر دانسته و گفت: چون سِنی از من گذشته راحت‌تر با اینگونه تغییرات کنار می‌‌آیم اما قصد ادامه همکاری ندارم.



مرتضوی با اشاره به دغدغه‌هایش برای توسعه فرهنگی خانه‌موزه شهید مطهری اضافه کرد: این مرکز باید یک مرکز فرهنگی باشد و به یک خانه ‌موزه اکتفا نشود در حالی که اراده‌ای قصد داشت که این مرکز به همان شکل و تنها برای بازدید مردم باقی بماند.



اوایل دهه 30 همزمان با تاسیس حسینیه ارشاد استاد مطهری لازم دید در محلی نزدیکتر به این حسینیه زندگی کند و به همین دلیل در سال 45 و با کمک مالی اقوامش این خانه را به قیمت 500 تومان خرید که تا سال 55 محل زندگی، تحقیق، مطالعه و برگزاری دیدارها و جلسات وی با دیگر محققان دینی بود. این خانه حدود 450 متر مربع مساحت دارد که 290 متر زیر بنا در 2 طبقه ساختمان اصلی آن را تشکیل می‌دهد و چون در زمینی شیبدار واقع شده حیاط آن در دو سطح ساخته شده است.

در اردیبهشت سال 86 این خانه توسط سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران خریداری، بازسازی و تجهیز شد و محدباقر قالیباف شهردار تهران همزمان با بیست و هشتمین سالگرد شهادت استاد آن را افتتاح کرد و به دلیل جمع آوری مدارک و یادمانهای بیشتر درباره استاد درهای این مرکز یکسال بعد در اردیبهشت 87 به روی عموم باز شد.

مراسم افتتاح خانه‌موزه شهید مطهری

یکی از اهداف اصلی تبدیل منزل استاد مطهری به خانه ‌موزه بدل شدن این محل به یکی از مراکز پژوهشی در حوزه نواندیشی دینی بود و در همین راستا کار فراهم کردن بانک اطلاعات کتابها و مقالات استاد و نیز تحقیقات، پایان‌نامه‌ها و کتابهایی که در مورد اندیشه ایشان نوشته شده است آغاز شد.

کتابخانه این خانه‌موزه شامل آثار شهید مطهری به صورت کتاب و لوح فشرده و نیز کتابهای اسلامی شده به زبانهای دیگر است. از جمله اسناد و وسایلی که در این خانه‌موزه نگهداری می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: شناسنامه، کارت عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران، برخی نامه‌های ساواک درباره فعلایت شهید مطهری و نیز نامه‌هایی از طرف یکی از فرزندان او و با دستخطی کودکانه، عکسهایی از این شهید فقید، لوازم شخصی شامل عینک، تسبیح، قبله نما، ساعت، انگشتر عقیق سرخ، عمامه، عبا، تختخواب، تقویم جیبی، تصویر گزارش شهربانی درباره ترور وی، دفترچه حضور و غیاب کلاسهای دانشگاه، مکاتبات مربوط به پایان‌نامه یکی از دانشجویان درباره ولایت فقیه، اساسنامه شورای روحانیت تهران، اعلامیه کمیسیون فرهنگی- آموزشی سازمان ملل متحد مبنی بر برگزیده شدن کتاب "داستان راستان" و دریافت یک جایزه 3000 تومانی.