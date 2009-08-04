30 اصله درخت در بیرجند طعمه آتش شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، 26 اصله درخت در خیابان بوعلی سینا و 4 اصله درخت هم در خیابان معلم 24 بیرجند، طعمه آتش شد.



آتش ‌نشانان بلافاصله در محل حاضر شدند و حریق را مهار کردند علت این حادثه گرمی هوا و شل شدن کابلهای برق گزارش شد.

حداکثر دمای هوا طی 24 ساعت گذشته در بیرجند42 درجه، بشرویه 44، سرایان و فردوس 42 درجه و نهبندان 43 درجه سانتیگراد بوده است.

بر اساس گزارش هواشناسی طی دو روز آتی شاهد وزش باد همراه با گرد و خاک در استان خواهیم بود.

افزایش دمای هوا در خراسان جنوبی سبب شد این استان امروز گرم‌ترین روز سال از ابتدای امسال را سپری کند.