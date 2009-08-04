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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

براثر گرمای شدید؛

30 اصله درخت در بیرجند طعمه آتش شد

30 اصله درخت در بیرجند طعمه آتش شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: بر اثر گرمای شدید هوا 30 اصله درخت در بیرجند دچار حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،  26 اصله درخت در خیابان بوعلی سینا و 4 اصله درخت هم در خیابان معلم 24 بیرجند، طعمه آتش شد.
 
آتش ‌نشانان بلافاصله در محل حاضر شدند و حریق را مهار کردند علت این حادثه گرمی هوا و شل شدن کابلهای برق گزارش شد.

حداکثر دمای هوا طی 24 ساعت گذشته در بیرجند42 درجه، بشرویه 44، سرایان و فردوس 42 درجه و نهبندان 43 درجه سانتیگراد بوده است.

بر اساس گزارش هواشناسی طی دو روز آتی شاهد وزش باد همراه با گرد و خاک در استان خواهیم بود.

افزایش دمای هوا در خراسان جنوبی سبب شد این استان امروز گرم‌ترین روز سال از ابتدای امسال را سپری کند.

کد مطلب 923694

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