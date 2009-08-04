به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمسعود پورسیدآقایی دبیر پنجمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت صبح سه شنبه 13 مرداد در مراسم افتتاحیه همایش دکترین مهدویت در سالن اجلاس سران، گزارشی از روند برگزاری این همایش ارائه ک رد و یادآور شد: این همایش به همت مؤسسه آینده روشن و بسیاری از نهادها و سازمانها برگزار میشود.
پورسید آقایی خاستگاه مهدویت را خاستگاهی اجتهادی عنوان کرد و افزود: خاستگاه مهدویت حوزه علمیه است که باید با همکاری دیگر نهادها و دولت خدمتگزار هرچه پربارتر پیگیری و تبیین شود.
دبیر پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت درباره دستاوردهای این همایش گفت: موضوع این همایش جامعه و دولت زمینهساز، رسالتها و راهبردها است چون عنوان زمینهسازی همان معنای انتظار است. انتظار یعنی آمادگی و زمینهسازی برای ظهور.
وی رسالت شیعه در عصر غیبت را زمینهسازی ظهور عنوان و تأکید کرد: در دوران غیبت باید یاری ولی و ولایتمداری را تحت هدایت و رهبری ولی فقیه تمرین کرد .
پورسیدآقایی افزود: نظام ما بر اساس ولایت فقیه شکل گرفته است. اگر رسالت زمینهسازی داریم باید راهبرد و استراتژی کلان عصر غیبت زمینهسازی باشد.
وی در ادامه گفت: 300 مقاله به زبان فارسی و 100 مقاله خارجی به دبیرخانه همایش ارسال شده و از میان آنها مجموعه مقالات برگزیده در 4 جلد منتشر میشوند.
پنجمین همایش دکترین مهدویت امروز و فردا در سالن اجلاس سران برگزار میشود.
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