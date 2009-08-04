ماموریت وزارت "صنایع و تجارت" / تولید بدون توجه به صادرات ماندگار نیست

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر افزود: هیچ تولیدی امروز بدون توجه به تجارت خارجی و صادرات ماندگار نیست. در این راستا، امروز بنگاههای تولیدی نمی توانند با تولید برای 70 میلیون جمعیت ادعا کنند که در مقابل بنگاههای سایر کشورها که برای 700 میلیون نفر در سراسر دنیا به تولید کالا می پردازند، اقتصادی است.

وی با اشاره به طرح ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در مجلس، تصریح کرد: تولید برای 700 میلیون نفر قطعا با هزینه کمتر و با تولید کالای ارزانتر صورت می گیرد و قطعا قدرت رقابتی بیشتری خواهد داشت. بنابراین، باید بتوان امور را به نحوی مدیریت کرد که در یک وزارتخانه جدید رویکرد صادراتی و تجارت خارجی در اولویت اول قرار گیرد.

به گفته غضنفری، وقتی صحبت از مدیریت تولید به میان می آید، قطعا وزارتخانه جدید باید با نگاه گسترده به کشورهای همسایه یا بازارهای خارجی برای بخش تولید و بنگاههای اقتصادی استراتژی تعیین کند. در غیر این صورت، تولید رقابتی نخواهد بود و ماندگاری در بازارهای جهانی نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: وزارتخانه جدید قطعا ماموریتهای جدیدی خواهد داشت که اگر توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تجارت خارجی را در دستور کار قرار دهد قطعا ماموریت مقدسی انجام خواهد داد. در این صورت، بقای بنگاههایی که این ماموریت را بتوانند به خوبی انجام دهند، حتمی است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: چنانچه در وزارتخانه جدید تنها به امر تولید برای عرضه به بازار داخل کشور بها داده شود قطعا موفقیت چندانی نخواهیم داشت؛ همچنان که هم اکنون علیرغم ارائه یارانه ها و سیستمهای حمایتی مختلف از تولید، همواره فریاد کمک خواهی تولید از دولت بلند خواهد بود.

به گفته معاون وزیر بازرگانی، باید تصمیم گیری شود که کشور تولیدکننده چه چیزی است و به چه بازارهایی می خواهد ارسال کند. به هرحال، تغییر نگاه از مدیریت تولید برای داخل به مدیریت برای صادرات امری مهم است که باید به آن بها داده شود.