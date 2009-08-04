به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی پردیس علوم دانشگاه تهران در نظر دارد همایشی با موضوع چگونه می توان یک روزه منافق شد را طی امروز و فردا برگزار کند.

در این همایش محمد حسین صفارهرندی و سراج - رئیس بسیج دانشجویی نیز حضور خواهند داشت.