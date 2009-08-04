به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی پردیس علوم دانشگاه تهران در نظر دارد همایشی با موضوع چگونه می توان یک روزه منافق شد را طی امروز و فردا برگزار کند.
در این همایش محمد حسین صفارهرندی و سراج - رئیس بسیج دانشجویی نیز حضور خواهند داشت.
همایش چگونه می توان یک روزه منافق شد توسط بسیج دانشجویی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی پردیس علوم دانشگاه تهران در نظر دارد همایشی با موضوع چگونه می توان یک روزه منافق شد را طی امروز و فردا برگزار کند.
در این همایش محمد حسین صفارهرندی و سراج - رئیس بسیج دانشجویی نیز حضور خواهند داشت.
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