بهره ‌برداری از زورخانه ‌های بازسازی شده توسط شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا دبیر با بیان این مطلب اظهار داشت : ورزش زورخانهای یکی از ورزشهای ملی و سنتی ماست که به دلیل اهمیت قائل نشدن در سالهای اخیر ، زورخانهها یک به یک تعطیل شده یا به واحد تجاری تبدیل شدند اما شورای شهر و شهرداری تهران در نهایت به جمع بندی رسیده و با تخصیص اعتبار ، در نهایت بسیاری از این زورخانهها شناسایی و تعمیر شدند.
وی افزود : طبق تصویب شورای شهر، در کنار برخی از این زورخانهها نیز مکان تجاری راهاندازی شده تا منبع درآمدی برای زورخانه فراهم شود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر برای احداث ورزشگاهها نیز تسهیلاتی فراهم کرده است ، بیان داشت : امیدوارم در بودجه سال آینده نیز بتوانیم بخشی را به احیاء دیگر زورخانهها اختصاص دهیم همچنین تسهیلاتی برای مشارکت شهروندان در احداث زورخانه فراهم شود تا شهروندان نیز مشارکتی فعال در این خصوص داشته باشند.
دبیر درخصوص مشارکت ارگانهای ورزشی در امربازسازی زورخانههای تهران اظهار داشت : فدراسیون ورزشهای همگانی در این زمینه پیگیر است و تلاش خوبی انجام داده اما سازمان تربیت بدنی به دلیل عدم شناخت کافی در خصوص این ورزش ، حضور پررنگی نداشته است.
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