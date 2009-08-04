ملی پوشان جودو از فردا به اردو می روند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو قهرمانی جهان طی روزهای پنجم تا هشتم شهریورماه در شهر روتردام هلند برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با 5 جودوکار در این مسابقات به میدان خواهد رفت.

پس از لغو سفر تیم ملی جودو به المپیک هنرهای زرمی آسیا، ملی پوشان کشورمان چند روزی استراحت کرده و قرار است از فردا (چهارشنبه) دهمیــن مرحله از اردوی آماده سازی خود زیر نظر کادر فنی در آکادمی ملی المپیک آغاز کنند.

برای حضور در این اردو حمید قاسمی نژاد، علی معلومات، قنبرعلی قنبری، محمد گروهی، حجت رهنما، احسان رجبی، مجتبی اکبری، وحید سرلک، مجتبی احمدزاده، وحید بنا، رضا چاه خندق، یوسف کریمیان، علی کریمیان، سعید خسروی نژاد، محمد جوانی، مهران جلالی کندلوس و مختار خورنگ از سوی کادر فنی دعوت شده‌اند.