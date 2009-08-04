یک پنجم دانشجویان در سال اول دانشگاه تغییر رشته می دهند

محمود صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برخی از داوطلبان بدون در نظر گرفتن انتخاب آگاهانه تنها با هدف ورود به دانشگاه انتخاب رشته می کنند اما در نهایت به دلیل عدم استعداد و علاقه در رشته تحصیلی اقدام به تغییر رشته و یا ترک تحصیل در دانشگاه می کنند.

وی افزود: طبق آخرین آمار 20 درصد از دانشجویان در ترم اول و دوم دانشگاه اقدام به تغییر رشته می کنند که نشان از عدم انتخاب صحیح این دانشجویان در رشته تحصیلی دارد.

صنعتی افزود: به دلیل محدودیت تغییر رشته در دانشگاه ها درصد زیادی از دانشجویان ترک تحصیل می کنند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر عدم توجه داوطلبان به بازار کار و نیازهای جامعه به خصوص در محل زندگی، پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه با مشکل کار مواجه می شوند.

کارشناس مسئول مشاوره آموزش و پرورش کرمان ادامه داد: عدم توجه به نیازهای بازار کار محل زندگی، فاصله فراوان دانشگاه از خانواده و نادیده گرفتن استعداد شخصی و علاقه در آینده برای داوطلبان مشکل ساز می شود.

وی گفت: خانواده داوطلبان باید در زمان انتخاب رشته بر این انتخاب نظارت دقیق داشته باشد زیرا در این شرایط دانش آموزان به سادگی تحت تاثیر دوستان قرار می گیرند.

صنعتی با تاکید بر لزوم مشاوره در انتخاب رشته خاطرنشان کرد: در سال جاری 25 پایگاه انتخاب رشته تعیین شده است و بر همین اساس در تمامی شهرستانهای استان پایگاه های انتخاب رشته را در نظر گرفته ایم و تنها در شش منطقه محروم پایگاه وجود ندارد اما در شهرستانهای نزدیک آنها پایگاه انتخاب رشته در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص حضور مشاوران در پایگاه ها افزود: سال گذشته 133 مشاور در پایگاه ها حضور داشتند که امسال این تعداد به 232 نفر افزایش یافته است.

صنعتی در خصوص هدایت دانش آموزان به سمت انتخاب رشته صحیح افزود: در پایگاه ها کتاب و بروشورهای گوناگون در خصوص انتخاب رشته وجود دارد که در اختیار داوطلبان قرار می گیرد ضمن اینکه مشاوران نیز از تجربه کافی برخوردار هستند و آموزشهای لازم در این زمینه به آنها داده شده است.