استمرار آموزش مسائل مدیریت شهری در مدارس برای جلب مشارکت شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر ، ابراهیم مداحی در دیدار با مجریان طرح آموزشی شهر در دست بچه ها در آموزشگاه متوسطه خجسته ضمن بیان مطلب فوق افزود: خوشبختانه این قبیل طرحهای آموزشی در مدارس جنوب غرب تهران نیز با استقبال خوبی از سوی دانش آموزان مواجه شده و شهرداران منتخب این آموزشگاه پس از کسب آراء لازم در دوره های آموزشی و تخصصی شهرداری حضور یافته و با فعالیتهای حوزه ها و دوائر مختلف این مجموعه آشنا می شوند.

وی تصریح کرد: شهرداران مدارس باید در جریان اجرای کلیه طرحها و پروژه های شهرداری منطقه قرارداشته و به عنوان رابطان مدارس و شهرداری از روند آماده سازی آنها در محلات مختلف اطلاعات لازم را بدست آورند.

به گفته مداحی طرح آموزشی شهر در دست بچه ها در محلات جنوب غرب تهران با اهداف آگاهی بخشی ، کسب مهارتهای بهره وری شخصی و مشارکت اجتماعی در مسائل ایمنی ، حمل و نقل وترافیک ، زیست محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی توسط دانش آموزان مدارس تاکنون در شهرک آموزش ترافیک ، ایستگاه آتش نشانی ، مجموعه های ورزشی الزهرا(س)، سرای محله خلیج فارس ، کلینیک گل و گیاه قائم ، ساختمان های شهرداری منطقه و نواحی هفتگانه ، مرکز علمی و آموزشی کاوشکده معلم و حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 18 به اجرا در آمده است.