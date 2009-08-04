مصاف یاران فردوسی پور، مجیدی و علی کریمی در جمع کودکان بی سرپرست

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی خیریه با همت و همکاری تیم فوتبال منتخب خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی( رسانه ورزش ) باشگاه استقلال و باشگاه استیل آذین تهران ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 14 مردادماه در مرکز بهزیستی غیاثوند واقع در نازی آبادی، میدان بهشت ، خیابان طباطبایی، مرکز بهزیستی غیاثوند برگزار خواهد شد.

در این بازی که مصاف سه تیم یاران عادل فردوسی پور، یاران فرهاد مجیدی و یاران علی کریمی خواهد بود، این سه چهره محبوب به همراه چند کودک بی سرپرست در قالب یک تیم به میدان خواهند رفت تا لحظاتی شاد و بیادماندنی برای این کودکان رقم بزنند.

شورای تیم فوتبال رسانه ورزش، باشگاه استقلال و باشگاه استیل آذین که در این دیدار خیریه حضور خواهند داشت، در نشست های هماهنگی ابراز امیدواری کردند برگزاری این دیدارها در طول سال و به مناسبت های مختلف ادامه داشته باشد.

قضاوت دیدار یاران فردوسی پور، کریمی و مجیدی بر عهده سعیدمظفری زاده داور بین المللی فوتبال کشورمان خواهد بود.

حسین هدایتی مالک ، حمید استیلی سرمربی ، علیرضا مرزبان مربی ، علی کریمی و فریدون زندی بازیکن تیم فوتبال استیل آذین ، عادل فردوسی پور و اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش، امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل، فرهاد مجیدی و برخی مسئولان باشگاه استقلال و برخی چهره های دیگر ورزشی در این دیدار حضور خواهند داشت.

ضمن اینکه تولیدی پوشاک جام جم در اقدامی خیرخواهانه پیراهن های ویژه ای را با شماره بازیکنان شرکت کننده در این دیدار طراحی کرده است که پس از امضا توسط بازیکنان به کودکان بی سرپرست هدیه خواهد شد.

حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین در این مورد گفت: ما به عنوان باشگاهی فرهنگی و ورزشی باید از هر فرصتی برای خدمت به مردم و افراد بی سرپرست استفاده کنیم. کار خیر کردن با ورزش گره خورده است و امیدوارم باشگاه استیل آذین بتواند با حضور در اینگونه برنامه ها وظیفه فرهنگی خود را به نحو شایسته انجام دهد.

حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال استیل آذین نیز گفت: حضور در این دیدارها برای ورزشکاران خیر دنیا و آخرت را دارد چرا که آنها چهره های محبوب و دوست داشتنی کودکان و نوجوانان هستند. این کودکان وقتی چهره های محبوب خود را می بینند نگاهشان به زندگی عوض می شود و با انگیزه ای دو چندان به زندگی خود ادامه می دهند.