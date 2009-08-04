بازار مازندران نیاز به ساماندهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس علی وفایی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار مازندران در ساری با توجه به گردشگر پذیر بودن استان خواستار نظارت و کنترل بیشتر برای ساماندهی بازار شد.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه های فروش پاییزه و عرضه مستقیم کالا برای تنظیم و کنترل بازار در شهرهای استان دائر می شود و این نمایشگاه از 15 تا 30 شهریورماه در استان دائر می شود و به عرضه محصولات مختلف می پردازد.

وی اظهار داشت: برنج داخلی، گوشت قرمز، مرغ، روغن نباتی، دفترچه های دانش آموزی، کیف و کفش و از جمله اقامی است که در این نمایشگاه ها عرضه می شود.

به گفته وفایی نژاد، علاوه بر اجرای این طرح گوشت مرغ و قرمز برای ساماندهی و کنترل بازار همزمان با ماه مبارک رمضان به صورت گسترده در استان توزیع می شود.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران بیان داشت: هر کیلوگرم مرغ در این طرح بین 20 هزار و 500 تا 20 هزار و 100 ریال و گوشت قرمز نیز با قیمت 50 هزار ریال عرضه می شود.

وی با توجه به گردشگر پذیر بودن استان خواستار نظارت و کنترل بیشتر برای ساماندهی بازار شد.