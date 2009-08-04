بهره‌ برداری از فاز دوم رود دره فرحزاد تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی گلشنی با بیان این مطلب اظهار داشت :‌ این بخش شامل بزرگراه حکیم تا همت و در حدود 2 کیلومتر است که تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این محدوده به دلیل بازنگری در طرح ، ‌مدتی متوقف بود افزود: ‌تا کنون اقداماتی چون خاکبرداری در حجم بسیار سنگین ، بستر سازی کناره‌ها ،‌بسترسازی مسیر‌ها توام با کف سازی ، برخی پل‌سازی‌های لازم و.. انجام شده است .

گلشنی ادامه داد : در طرح ساماندهی ، مسیر دوچرخه ، مسیر پیاده روی ، مجتمع فرهنگی ، آلاچیق ، فضای سبز ، پارکینگ و.. نیز طراحی شده است.

معاون فنی مهندسی سازمان زیباسازی با بیان اینکه رود دره فرحزاد پیش از این به مکانی نامناسب و محل تجمع معتادان تبدیل شده بود بیان داشت : ساماندهی این رود دره با هدف حفاظت دقیق تر از رود و همچنین فراهم آوردن امکان حضور شهروندان در فضایی آرام و مناسب است.

وی ادامه داد : 30 تا 40 درصد از عملیات اجرایی این پرو‍ژه باقی مانده که امیدواریم تا پایان سال به اتمام رسد.