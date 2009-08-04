چاپ زودهنگام روزنامه ها بر روی کاغذ الکترونیک انعطاف پذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان لابراتوار کاوندیش دانشگاه کمبریج نوعی کاغذ الکترونیکی انعطاف پذیر باریک را ساخته اند که "پلاستیک لاجیک" نام دارد. شرکتی با همین نام این کاغذ الکترونیک را تولید می کند.

این کاغذ الکترونیک که می تواند تحولی در چاپ روزنامه ها و صنعت نشر ایجاد کند با هدف رقابت با کتابهای الکترونیک محصول سونی و آمازون تولید شده است.

این پروژه ثمره 10 سال تحقیقات است که با بودجه 180 میلیون یورو انجام شده است. پلاستیک لاجیک در اندازه های یک کاغذ A4 است و بر پایه فناوری مشابه کتاب الکترونیکی قرار دارد.

نمایشگر این کاغذ به جای اینکه از کریستالهای مایع ساخته شده باشد حاصل "گویچه های نانونی" است و اگر روشن بماند انرژی مصرف نمی کند و فقط زمانی که صفحه حرکت می کند انرژی مصرف می شود.

همچنین این کاغذ الکترونیک با ریزتراشه های سیلیکونی عمل نمی کند بلکه تنها یک تراشه پلاستیکی این وظیفه را انجام می دهد.

براساس گزارش تایمز، عرضه تجاری اولین نمایشگرهای "پلاستیک لاجیک" برای چاپ روزنامه ها در آمریکا به قیمت 300 دلار از آغاز سال آینده شروع می شود و در اروپا از پایان سال 2010 و آغاز سال 2011 عرضه می شود.