40 شاعر به داوری نهایی "جایزه ادبی قدس" رسیدند

دبیر جایزه ادبی قدس به خبرنگار مهر گفت: با پایان مهلت دریافت آثار که نهم مرداد بود کار داوری اولیه آثار در سه بخش شعر، داستان و نثر ادبی به ‌طور متمرکز آغاز شد که تا کنون در بخش شعر کار هیئت انتخاب و داوری اولیه به پایان رسیده و 40 شاعر به مرحله نهایی معرفی شده‌اند.

عباس محمدی ادامه داد: داوری مقدماتی از زمان دریافت آثار آغاز شده بود و به مرور آثار مورد داوری و غربالگری قرار می گرفتند. با اتمام زمان دریافت آثار، هیئت انتخاب مروری کلی بر آثار داشتند و در نهایت 40 شاعر را به مرحله نهایی معرفی کردند.

دبیر جایزه ادبی قدس با اشاره به اینکه هیئت انتخاب از بین شاعران جوان انتخاب شده بودند درباره داوران مرحله نهایی گفت: داوری نهایی بخش شعر بر عهده مشفق کاشانی، مصطفی محدثی خراسانی و اسماعیل امینی است.

محمدی در بخش دیگر صحبتهایش درباره انتخاب و داوری آثار دو بخش داستان و نثر ادبی توضیح داد: هیئت انتخاب این دو بخش هنوز در حال بررسی آثار هستند و هنوز آثار بخش نهایی معرفی نشده‌اند و اگر کیفیت آثار در این بخشها در حد قابل قبولی نباشد این امکان وجود دارد که اثر یا آثاری برای داوری نهایی معرفی نشود.

وی در پایان تعداد آثار رسیده به بخش شعر را بیش از 1200 اثر تخمین زد و گفت: در بخش داستان و نثر ادبی هر کدام 200 تا 250 اثر به دبیرخانه رسیده است.

این جشنواره به کوشش حوزه هنری استان تهران در رشته‌های شعر و داستان و با هدف گرامیداشت مقاوت اسلامی و با موضوعات مقاومت اسلامی،‌ ولایتمداری و صلح جهانی برگزار می‌شود.

سومین جایزه ادبی قدس همزمان با اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی جایزه بزرگ مقاومت 23 مردادماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزیدگان خود را معرفی می کند.