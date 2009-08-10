تغییر ساعت کاری ادارات و مدارس نیاز به همراهی دولت دارد

"حمید سیادت موسوی" در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر ساعت مدارس یا ادارات برای کاهش بار ترافیکی گفت: این یکی از راه حلهای موجود برای کاهش بار ترافیکی در تمام دنیا است اما این کار در ایران نیاز به کار کارشناسی طولانی مدت دارد.

این کارشناس حمل و نقل با اشاره به این که تغییر ساعت اداری یا مدارس نیاز به هماهنگی بدنه دولت با شهرداریها دارد، اظهارداشت: به نظر نمی رسد در حال حاضر این هماهنگی وجود داشته باشد.

موسوی خاطرنشان کرد که دولت و شهرداری برای کنترل ترافیک مهرماه باید همدست شوند تا بتوانند از حجم ترافیک در فصل از سال بکاهند.

مجری خط هفت مترو تهران بیان داشت: شهرداریها باید پیشنهادات خود را را با کار کارشناسان خبره به دولت ارایه دهند و دولت در این خصوص تصمیم گیری کند.

سیادت موسوی ادامه داد: تغییر ساعت راه حلی آسان در تسهیل ترافیک به خصوص در تهران است اما این مساله نیاز به هزینه فکری دارد و 100 درصد باید کارشناسی شود و اگر قرار باشد این طرح سختیها را بر دوش مردم بگذارد بهتر است به آن نزدیک نشویم.

مشاور مترو تهران ادامه داد: هر راه حلی که سبب تسهیل و کاهش ترافیک شود باید مورد تایید مسوولان ذیربط قرار بگیرد و : دولت باید با بررسی ابعاد مختلف در مورد این طرح تصمیم گیری کند و به همه جوانب اجرای طرح توجه کند.