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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

سیادت موسوی در گفتگو با مهر:

تغییر ساعت کاری ادارات و مدارس نیاز به همراهی دولت دارد

تغییر ساعت کاری ادارات و مدارس نیاز به همراهی دولت دارد

یک کارشناس مسایل ترافیک اعلام کرد که تغییر ساعت ادارات یا مدارس در مهرماه نیاز به هزینه همفکری و همراهی دولت دارد.

"حمید سیادت موسوی" در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر ساعت مدارس یا ادارات برای کاهش بار ترافیکی گفت: این یکی از راه حلهای موجود برای کاهش بار ترافیکی در تمام دنیا است اما این کار در ایران نیاز به کار کارشناسی طولانی مدت دارد.

این کارشناس حمل و نقل با اشاره به این که تغییر ساعت اداری یا مدارس نیاز به هماهنگی بدنه دولت با شهرداریها دارد، اظهارداشت: به نظر نمی رسد در حال حاضر این هماهنگی وجود داشته باشد.

موسوی خاطرنشان کرد که دولت و شهرداری برای کنترل ترافیک مهرماه باید همدست شوند تا بتوانند از حجم ترافیک در فصل از سال بکاهند.

مجری خط هفت مترو تهران بیان داشت: شهرداریها باید پیشنهادات خود را را با کار کارشناسان خبره به دولت ارایه دهند و دولت در این خصوص تصمیم گیری کند.

سیادت موسوی ادامه داد: تغییر ساعت راه حلی آسان در تسهیل ترافیک به خصوص در تهران است اما این مساله نیاز به هزینه فکری دارد و 100 درصد باید کارشناسی شود و اگر قرار باشد این طرح سختیها را بر دوش مردم بگذارد بهتر است به آن نزدیک نشویم.

مشاور مترو تهران ادامه داد: هر راه حلی که سبب تسهیل و کاهش ترافیک شود باید مورد تایید مسوولان ذیربط قرار بگیرد و : دولت باید با بررسی ابعاد مختلف در مورد این طرح تصمیم گیری کند و به همه جوانب اجرای طرح توجه کند.

کد مطلب 923721

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