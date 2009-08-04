ارکستر سنتی دفتر موسیقی فعال می شود

جلیل عندلیبی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : خوشبختانه با مساعدت های مدیرکل جدید دفتر موسیقی قصد داریم تا یکبار دیگر ارکستر موسیقی سنتی دفتر موسیقی راه اندازی کنیم و در حال حاضر نیز مشغول فراهم کردن مقدمات آن هستیم.

سرپرست ارکستر سنتی دفتر موسیقی در ادامه افزود: به همین منظور هفته آینده فراخوانی را برای جذب نوازندگان این ارکستر منتشر خواهیم کرد تا ضمن برگزاری آزمونی، بهترین ها را انتخاب کرده و ارکستر بزرگی در خور شان موسیقی ایرانی تشکیل شود.

وی همچنین درباره ویژگی های این ارکستر تصریح کرد: ما قصد داریم تا ارکستری شبیه به ارکستر گل ها تشکیل دهیم که در آن ترکیبی از سازهای ایرانی در کنار سازهای کلاسیک غربی قرار می گرفت؛ چنین ترکیبی در دهه چهل دستاوردهای بسیار درخشانی را برای موسیقی کشورمان به وجود آورد که نتیجه آن را از آثار به جای مانده از آن دوران می توان مشاهده کرد.

عندلیبی درمورد دلیل تعطیلی ارکستر دفتر موسیقی در دو سال گذشته گفت: عوامل مختلفی در تعطیلی این ارکستر نقش داشتند که از جمله آنها می توان به عدم همکاری مدیرکل پیشین دفتر موسیقی و همچنین مشکل تراشی های برخی از دوستان موسیقیدان اشاره کرد.