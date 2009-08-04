هزار و 700 مترمکعب از آبهای سطحی مازندران مهار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عزیزالله واحد ظهر سه شنبه در جلسه تجهیز منابع آب مازندران در ساری افزود: در جریان سفرهای دولت به استان 19 مصوبه و 36 طرح مصوب که بخشی از آنها تکمیل و بهره برداری شد.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرحها شاخص مهار آب در سدهای استان از پنج به 40 درصد افزایش می یابد و آب مورد نیاز 167 هزار هکتار از اراضی استان تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با تکمیل این طرحها ظرفیت منابع آبی استان از 345 میلیون مترمکعب در سال به 466 میلیون مترمکعب می رسد.

واحد از طراحی هشت سد جدید در استان خبر داد و گفت: با ساخت این سدها 9 هزار و 500 هکتار از اراضی استان سیراب می شوند.

رئیس هیئت مدیره آ ب منطقه ای مازندارن بیان داشت: این سدهای لاستیکی در بهنمیر، دینه سر کیاکلا، لاریم جویبار، خزر آباد ساری و نوذر آباد نکا، سرخرود هراز، ولیک رود فریدونکنار، امیر کلا اجرا می شود.