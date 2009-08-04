هزار مدرسه در مازندران ساماندهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی فضاهای آموزشی استان در ساری افزود: از این تعداد آموزشگاه 600 آموزشگاه و 500 مدرسه غیر دولتی بوده که در سراسر استان به فعالیت می پردازند.

وی اظهار داشت: تمامی فعالیتهای این آموزشگاه ها باید براساس مجوز باشد و توجه به مباحث دینی در این آموزشگاه ها ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در کنار آموزشهای تحصیلی باید برای روشهای مشاوره تحصیلی نیز در این آموزشگاه ها برنامه ریزی شود.

فیاضی بیان داشت: کیفیت بخشی فرآیند یادگیری در آموزشگاه ها و بهبود روند آموزش از جمله مسائلی است که باید در این مراکز بیشتر مد نظر قرار گیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندارن خاطرنشان کرد: در مجموع تعداد آموزشگاه های علمی استان در چهار سال اخیر روند روبه رشدی داشته و دو برابر شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه درصدی از دانش آموزان استان در این مدارس مشغول تحصیل هستند، توجه بیشتر به این مراکز و کیفیت بخشی به آموزشها نیاز ضروری است.

مازندران 540 هزار دانش آموز دارد.