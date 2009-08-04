نفرات برتر 2 ماده مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که در ورزشگاه پانزده خرداد مشهد برگزار می شود 160 ورزشکار، مربی و سرپرست از 20 استان آذربایجان شرقی، خوزستان، مرکزی، بوشهر، خراسان جنوبی، تهران، سمنان، خراسان رضوی، لرستان، قزوین، سمنان، مازندران، کرمانشاه، زنجان، قم، گیلان، اصفهان، آذربایجان غربی، فارس و کردستان حضور دارند.
نفرات برتر دو ماده پرتاب وزنه و دیسک به ترتیب زیر است:
پرتاب وزنه - کلاس F42:
1- اختر نوری زاده با رکورد 59/5 متر از لرستان
2- فرشته ایزدی با رکورد 31/5 متر از فارس
3- صبورا خراسانی با رکورد 05/5 متر از مازندران
پرتاب وزنه - کلاس F54:
1- مرضیه صدقی با رکورد 71/5 متر از آذربایجان شرقی
2- پروین نوری با رکورد 03/5 متر از زنجان
3- معصومه جلیلیان با رکورد 86/4 متر از خراسان رضوی
پرتاب وزنه - کلاس F55:
1- لیلا ملکی با رکورد 35/6 متر از زنجان
2- رقیه وطن خواه با رکورد 93/4 متر از آذربایجان شرقی
3- آذر قشونی با رکورد 71/4 متر از آذربایجان شرقی
پرتاب وزنه - کلاس F46:
1- راضیه کاظمی با رکورد 80/6 متر از گیلان
2- مرضیه حسن زاده با رکورد 31/6 متر از بوشهر
3- سیده معصومه حسینی با رکورد 88/5 متر از گیلان
پرتاب وزنه - کلاس F44:
1- زمانه قطبی با رکورد 99/5 متر از کردستان
2- فاطمه تشنه دل با رکورد 83/5 متر از بوشهر
3- طیبه پیران با رکورد 52/5 متر از زاهدان
پرتاب وزنه - کلاس F56:
1- نسرین نفوشا با رکورد 48/6 متر از کرمانشاه
2- فهمیه دشتی با رکورد 51/5 متر از آذربایجان شرقی
3- ناهید مختارپور با رکورد 92/4 متر از آذربایجان شرقی
پرتاب وزنه - کلاس F58:
1- فاطمه منتظری با رکورد 82/8 متر از تهران
2- مهناز امینی با رکورد 02/7 متر از خوزستان
3- زینب بهادر با رکورد 97/6 متر ازبوشهر
پرتاب دیسک - کلاس F56:
1- هاشمیه متقیان با رکورد 31/15 متر از خوزستان
2- فریبا داودی با رکورد 61/15 متر از خوزستان
3- معصومه خلخالی با رکورد 75/13 متر از خراسان رضوی
پرتاب دیسک - کلاس F57:
1- زینب جلیلیان با رکورد 95/19 متر از خوزستان
2- مهناز قبادیان با رکورد 79/19 متر از تهران
3- نسرین نفوشا با رکورد 03/17 متر از کرمانشاه
پرتاب دیسک - کلاس F42 ایستاده:
1- مهری فلاحی با رکورد 71/18 متر از گیلان
2- صبورا خراسانی با رکورد 49/17 متر از مازندران
3- منیژه جلالی با رکورد 76/16 متر از کرمانشاه
پرتاب دیسک - کلاس F44 ایستاده:
1- فاطمه تشنه دل با رکورد 95/18 متر از بوشهر
2- ماریا کلیجی با رکورد 10/15 متر از مازندران
3- طیبه پیران با رکورد 48/13 متر از زاهدان
پرتاب دیسک - کلاس F58 نشسته:
1- فاطمه منتظری با رکورد 24/29 متر از تهران
2- زینب بهادر با رکورد 86/21 متر از بوشهر
3- زینب حسنی با رکورد 41/19 متر از زنجان
پرتاب دیسک - کلاس F46 ایستاده:
1- مرضیه حسن زاده با رکورد 25/19متر از بوشهر
2- مرجان کرمی با رکورد 93/15 متر از تهران
3- ربابه علیپور با رکورد 62/15 متر از مازندران
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