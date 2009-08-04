نفرات برتر 2 ماده مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که در ورزشگاه پانزده خرداد مشهد برگزار می شود 160 ورزشکار، مربی و سرپرست از 20 استان آذربایجان شرقی، خوزستان، مرکزی، بوشهر، خراسان جنوبی، تهران، سمنان، خراسان رضوی، لرستان، قزوین، سمنان، مازندران، کرمانشاه، زنجان، قم، گیلان، اصفهان، آذربایجان غربی، فارس و کردستان حضور دارند.

نفرات برتر دو ماده پرتاب وزنه و دیسک به ترتیب زیر است:

پرتاب وزنه - کلاس F42:

1- اختر نوری زاده با رکورد 59/5 متر از لرستان

2- فرشته ایزدی با رکورد 31/5 متر از فارس

3- صبورا خراسانی با رکورد 05/5 متر از مازندران

پرتاب وزنه - کلاس F54:

1- مرضیه صدقی با رکورد 71/5 متر از آذربایجان شرقی

2- پروین نوری با رکورد 03/5 متر از زنجان

3- معصومه جلیلیان با رکورد 86/4 متر از خراسان رضوی

پرتاب وزنه - کلاس F55:

1- لیلا ملکی با رکورد 35/6 متر از زنجان

2- رقیه وطن خواه با رکورد 93/4 متر از آذربایجان شرقی

3- آذر قشونی با رکورد 71/4 متر از آذربایجان شرقی

پرتاب وزنه - کلاس F46:

1- راضیه کاظمی با رکورد 80/6 متر از گیلان

2- مرضیه حسن زاده با رکورد 31/6 متر از بوشهر

3- سیده معصومه حسینی با رکورد 88/5 متر از گیلان

پرتاب وزنه - کلاس F44:

1- زمانه قطبی با رکورد 99/5 متر از کردستان

2- فاطمه تشنه دل با رکورد 83/5 متر از بوشهر

3- طیبه پیران با رکورد 52/5 متر از زاهدان

پرتاب وزنه - کلاس F56:

1- نسرین نفوشا با رکورد 48/6 متر از کرمانشاه

2- فهمیه دشتی با رکورد 51/5 متر از آذربایجان شرقی

3- ناهید مختارپور با رکورد 92/4 متر از آذربایجان شرقی

پرتاب وزنه - کلاس F58:

1- فاطمه منتظری با رکورد 82/8 متر از تهران

2- مهناز امینی با رکورد 02/7 متر از خوزستان

3- زینب بهادر با رکورد 97/6 متر ازبوشهر

پرتاب دیسک - کلاس F56:

1- هاشمیه متقیان با رکورد 31/15 متر از خوزستان

2- فریبا داودی با رکورد 61/15 متر از خوزستان

3- معصومه خلخالی با رکورد 75/13 متر از خراسان رضوی

پرتاب دیسک - کلاس F57:

1- زینب جلیلیان با رکورد 95/19 متر از خوزستان

2- مهناز قبادیان با رکورد 79/19 متر از تهران

3- نسرین نفوشا با رکورد 03/17 متر از کرمانشاه

پرتاب دیسک - کلاس F42 ایستاده:

1- مهری فلاحی با رکورد 71/18 متر از گیلان

2- صبورا خراسانی با رکورد 49/17 متر از مازندران

3- منیژه جلالی با رکورد 76/16 متر از کرمانشاه

پرتاب دیسک - کلاس F44 ایستاده:

1- فاطمه تشنه دل با رکورد 95/18 متر از بوشهر

2- ماریا کلیجی با رکورد 10/15 متر از مازندران

3- طیبه پیران با رکورد 48/13 متر از زاهدان

پرتاب دیسک - کلاس F58 نشسته:

1- فاطمه منتظری با رکورد 24/29 متر از تهران

2- زینب بهادر با رکورد 86/21 متر از بوشهر

3- زینب حسنی با رکورد 41/19 متر از زنجان

پرتاب دیسک - کلاس F46 ایستاده:

1- مرضیه حسن زاده با رکورد 25/19متر از بوشهر

2- مرجان کرمی با رکورد 93/15 متر از تهران

3- ربابه علیپور با رکورد 62/15 متر از مازندران