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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

لیگ دوومیدانی بانوان معلول/

نفرات برتر 2 ماده مشخص شدند

نفرات برتر دو ماده پرتاب وزنه و دیسک بیست و یکمین مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور بانوان معلول که در مشهد مقدس در حال انجام است، مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که در ورزشگاه پانزده خرداد مشهد برگزار می شود 160 ورزشکار، مربی و سرپرست از 20 استان آذربایجان شرقی، خوزستان، مرکزی، بوشهر، خراسان جنوبی، تهران، سمنان، خراسان رضوی، لرستان، قزوین، سمنان، مازندران، کرمانشاه، زنجان، قم، گیلان، اصفهان، آذربایجان غربی، فارس و کردستان حضور دارند.

نفرات برتر دو ماده پرتاب وزنه و  دیسک به ترتیب زیر است:
پرتاب وزنه - کلاس F42:
1- اختر نوری زاده با رکورد 59/5 متر از لرستان
2- فرشته ایزدی با رکورد 31/5 متر از فارس
3- صبورا خراسانی با رکورد 05/5 متر از مازندران

پرتاب وزنه - کلاس F54: 
1- مرضیه صدقی با رکورد 71/5 متر از آذربایجان شرقی 
2- پروین نوری با رکورد 03/5 متر از زنجان
3- معصومه جلیلیان با رکورد 86/4 متر از  خراسان رضوی

پرتاب وزنه - کلاس F55:
1- لیلا ملکی با رکورد 35/6 متر از زنجان
2- رقیه وطن خواه با رکورد 93/4 متر از آذربایجان شرقی
3- آذر قشونی با رکورد 71/4 متر از آذربایجان شرقی

پرتاب وزنه - کلاس F46:
1- راضیه کاظمی با رکورد 80/6 متر از گیلان
2- مرضیه حسن زاده با رکورد 31/6 متر از بوشهر
3- سیده معصومه حسینی با رکورد 88/5 متر از گیلان

پرتاب وزنه - کلاس F44:
1- زمانه قطبی با رکورد 99/5 متر از کردستان
2- فاطمه تشنه دل با رکورد 83/5 متر از بوشهر
3- طیبه پیران با رکورد 52/5 متر از زاهدان

پرتاب وزنه - کلاس F56:
1- نسرین نفوشا با رکورد 48/6 متر از کرمانشاه
2- فهمیه دشتی با رکورد 51/5 متر از آذربایجان شرقی
3- ناهید مختارپور با رکورد 92/4 متر از آذربایجان شرقی

پرتاب وزنه - کلاس  F58:
1- فاطمه منتظری با رکورد 82/8 متر از تهران
2- مهناز امینی با رکورد 02/7 متر از خوزستان
3- زینب بهادر با رکورد 97/6 متر ازبوشهر

 پرتاب دیسک - کلاس F56:
1- هاشمیه متقیان با رکورد 31/15 متر از خوزستان
2- فریبا داودی با رکورد 61/15 متر از خوزستان
3- معصومه خلخالی با رکورد 75/13 متر از خراسان رضوی

پرتاب دیسک - کلاس F57:
1- زینب جلیلیان با رکورد 95/19 متر از خوزستان
2- مهناز قبادیان با رکورد 79/19 متر از تهران
3- نسرین نفوشا با رکورد 03/17 متر از کرمانشاه

پرتاب دیسک - کلاس F42 ایستاده:
1- مهری فلاحی با رکورد 71/18 متر از گیلان
2- صبورا خراسانی با رکورد 49/17 متر از مازندران
3- منیژه جلالی با رکورد 76/16 متر از کرمانشاه

 پرتاب دیسک - کلاس  F44  ایستاده:
1- فاطمه تشنه دل با رکورد 95/18 متر از بوشهر
2- ماریا کلیجی با رکورد 10/15 متر از مازندران
3- طیبه پیران با رکورد 48/13 متر از زاهدان

پرتاب دیسک - کلاس  F58 نشسته:
1- فاطمه منتظری با رکورد 24/29 متر از تهران
2- زینب بهادر با رکورد 86/21  متر از بوشهر
3- زینب حسنی با رکورد 41/19 متر از زنجان

پرتاب دیسک - کلاس  F46  ایستاده:
1- مرضیه حسن زاده با رکورد 25/19متر از بوشهر
2- مرجان کرمی با رکورد 93/15 متر از تهران
3- ربابه علیپور با رکورد 62/15 متر از مازندران

کد مطلب 923732

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