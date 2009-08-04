عباس آقایی بازیکن آزاد است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آقایی که در فصل نقل و انتقالات به تیم تراکتورسازی تبریز پیوسته بود، به علت اختلاف نظر با مسئولان این باشگاه از جمع سرخپوشان تبریزی جدا شد. این اتفاق در حالی رقم خورد که آقایی حتی قرارداد خود را در هیئت فوتبال تبریز نیز به ثبت رسانده بود و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی به حساب می آمد.

عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال در خصوص شرایط این بازیکن به خبرنگار مهر گفت: عباس آقایی از دید سازمان لیگ فدراسیون فوتبال بازیکن آزاد است چرا که قراردادش از سوی باشگاه تراکتورسازی تبریز فسخ شده است. این بازیکن مطابق قوانین می تواند با هر کدام از تیم‌های لیگ برتری که در فهرست نفرات شان جالی خالی دارند، قرارداد امضا کنند.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این تیمهایی می توانند آقایی را به خدمت بگیرند که سقف نفرات لیگ برتری‌شان پرنشده است و در فصل نقل و انتقالات کمتر از 6 بازیکن از این دسته به خدمت درآورده‌اند.