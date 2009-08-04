حضور یک تیم از مازندران در لیگ اسکیت کشور قطعی شد

حسین خیری نیا صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تیم هم اکنون تمرینات آماده سازی خود را از 10 روز قبل در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل آغاز کرده است.

وی افزود: تمرینات تیم اسکیت نونهالان آمل زیر نظر نسیم فضلی از ملی پوشان این رشته ورزشی با دعوت از هفت اسکیت باز برتر استان در حال برگزاری است.

رئیس هیئت اسکیت مازندران با بیان اینکه مسابقات امسال از 14 و15 ماه جاری در تهران آغاز می شود، تصریح کرد: مسابقات امسال در مواد 200- 300- 500 و هزار متر سرعت برگزار می شود.

خیری نیا با بیان اینکه در پایان تمرینات این تیم در آمل در پایان پنج بازیکن برتر جواز حضور در مسابقات لیگ کشور را به دست خواهند آورد از تیم آمل به عنوان یکی از شانسهای مسلم کسب سکو در این مسابقات یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حضور حدود 17 تیم در لیگ اسکیت نونهالان کشور قطعی شده است، خاطرنشان کرد: احتمال افزایش تعداد تیمها تا روز مسابقات هم وجود دارد.