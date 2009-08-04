دانشجوی آملی نفر نخست دانشکده های فنی و حرفه ای کشور شد

زهرا عباسی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: "فاطمه طهماسبی عمران" دانشجوی کاردانی طراحی و دوخت این دانشکده در بیست و دومین دوره مسابقات علمی که با حضور 167 آموزشکده و دانشکده فنی و حرفه ای سراسر کشور در تبریز برگزار شد در هر دو بخش تئوری و عملی رتبه نخست کسب کرد.

وی افزود: این دانشجو در کار عملی خود در بخش "طراحی و الگو" حائز مقام نخست شد.

رئیس دانشکده فنی دخترانه توحید آمل تصریح کرد: با کسب این رتبه نخست توسط این دانشجوی موفق آملی، وی بدون گذراندن کنکور کارشناسی مجاز به ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته در این دانشکده شد.

عباسی با بیان اینکه چندی قبل رشته کارشناسی "مهندسی طراحی و تکنولوژی دوخت" در این واحد آموزشی به عنوان دومین مرکز آموزش عالی کشور به تصویب رسیده است، گفت: با تصویب این رشته آموزشی در دانشکده فنی دخترانه توحید آمل که نخستین رشته مقطع کارشناسی این مرکز نیز هست از مهر ماه امسال حدود 40 دانشجو از طریق آزمون سراسری دانشجو پذیرش می کند.

وی اضافه کرد: هم اکنون حدود هزار دانشجو دختر در چهار رشته فنی مقطع کاردانی شامل "گرافیک، حسابداری، طراحی و دوخت و مربی کودک " در این واحد مشغول به تحصیل هستند.