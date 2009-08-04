اهلیت مالی و فنی متقاضیان خرید بلوکی مخابرات باید احراز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی عقدایی افزود: همان طوری که در شرایط فروش بلوک 50 درصد به اضافه یک سهم مخابرات آمده است، سازمان خصوصی سازی در رد یا قبول پیشنهادات واصله به این سازمان مختار است، بنابراین چنانچه اهلیت خریداری از سوی این سازمان تایید نشود جایی برای اعتراض وجود ندارد.

وی در مورد دلایل تعریف اهلیت برای این معامله خاص گفت :با توجه به برخی اتفاقاتی که در جریان مزایده‌های قبلی سازمان خصوصی‌سازی ازجمله «پتروپارس» افتاد، ،هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفت کمیته ویژه‌ای را برای بررسی اهلیت خریداران سهام برخی شرکت‌ها ازجمله شرکت مخابرات تشکیل دهد.

عقدایی در مورد ترکیب این کمیته گفت: سه نفر از اعضای هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی ،نماینده وزارت ارتباطات و یک مشاور مخابرات اعضای این کمیته 5 نفره هستند که مقرر شده بعد از دریافت پیشنهادات خریداران تا 14 شهریور ماه ،طی یک هفته به صلاحیت متقاضیان رسیدگی کند.

وی ضمن اشاره به بررسی اهلیت «مالی» و «فنی» برای خریداران بلوک مخابرات گفت : مطابق برنامه‌ریزی‌ها زمان عرضه بلوک در بورس 18 شهریورماه خواهد بود و امیدواریم با انجام این معامله گام مهمی در خصوصی‌سازی این شرکت برداشته شود.

معاون سازمان خصوصی‌سازی در بخش دیگری به آئین‌نامه‌های مصوب خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت : تمام آئین‌نامه‌های لازم نوشته شده و مراحل پایانی خود را برای ابلاغ نهایی می‌گذرانند.

وی در مورد آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای پرونده خریدار بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان گفت: هیأت داوری تاکنون تنها یک جلسه با حضور نماینده سازمان و خریدار برگزار کرده و هم اکنون در حال بررسی مدارک برای اعلام نظر نهایی است.