به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در تهران و خلیج فارس فیلمبرداری میشود و تاکنون حضور رضا عطاران به عنوان بازیگر اصلی در این پروژه قطعی شده است.
داستان این فیلم درباره احسان روزنامه نگاری نیمه روشنفکر است که تا کنون هر چه نوشته، مورد توجه مردم واقع نشده است. تا اینکه سلسله گزارشهایی را مینویسد که کاملا عامه پسند و درباره رمالی است. انتشار این گزارشها اگرچه نام احسان را به عنوان روزنامه نگاری موفق سر زبان میاندازد اما او را دچار دردسرهای عجیب میکند و...
عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: م. فرید، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، تدوین: پیمان خاکسار، صداگذاری: سید محمود موسوی نژاد و طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی.
"همخانه" دومین فیلم بلند سینمایی فرید، بهار پارسال با بازی اکبر عبدی، بیتا سحرخیز، مریم بوبانی، علیرضا اشکان، ارژنگ امیرفضلی و عسل بدیعی اکران عمومی شد.
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