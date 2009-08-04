بازگشت گرمای دوره ای جهانی در زمستان 2010- 2009

به گزارش خبرگزاری مهر، پدیده دوره ای گرمای آبهای اقیانوس آرام به دلیل وجود امواج "ال نینو" است. پدیده مخالف "ال نینو"، امواج "لا نینا" است که موجب سرمای دوره ای این اقیانوس می شود به طوری که سرمای جهانی سال 2008 به دلیل توسعه امواج "لا نینا" در اقیانوس آرام بود.

اکنون برخی از تاره ترین گزارشات مراکز آب و هوایی بین المللی در انگلیس، آمریکا و استرالیا نشان می دهند که این امواج ظرف چند ماه آینده باز می گردند و موجب افزایش دمای مناطق شرق آفریقا هند و استرالیا می شوند و به خصوص بیشترین تاثیر را در مرکز آمریکا و پرو بر جای می گذارند.

ال نینو یک تغییر دوره ای دمای شرق اقیانوس آرام است که موجب افزایش حداقل 5/0 درجه سانتیگراد دمای این منطقه می شود که این افزایش دما به شدت بر آب و هوای جهانی به ویژه آمریکای مرکزی و غربی، مناطق شرقی تر آسیا و استرالیا اثر می گذارد.

آخرین موج ال نینو در دوره 2007-2006 مشاهده شد که در آن دمای سطح اقیانوسی حداکثر 9/0 درجه سانتیگراد نسبت به حد نرمال افزایش پیدا کرد.

براساس گزارش ایندیپندنت، بررسیهای مرکز پیش بینی آب و هوایی سرویس هواشناسی آمریکا نشان می دهد که همزمان با بازگشت امواج "ال نینو" دمای هوا در دوره زمستان 2010- 2009 بین 5/0 تا 5/1 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.