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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

شهرداران حق فروش و یا تغییر کاربری پارکینگها را ندارند

شهرداران حق فروش و یا تغییر کاربری پارکینگها را ندارند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: شهرداران استان حق فروش یا تغییر کاربری فضاهای پارکینگ در استان را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان با بیان اینکه در سنوات گذشته شهرداران اقدام به فروش و واگذاری فضاهای پارکینگ برای کاربری تجاری و مسکونی می کردند تصریح کرد: این رویه در سالهای اخیر اصلاح شده و هیچ یک از شهرداران حق فروش پارکینگ ها را ندارند.

وی همچنین با تاکید بر گسترش فضای پارکینگ عمومی در استان در جهت کاهش معضل ترافیک اظهار داشت: شهرداران استان باید در این زمینه با جذب بخش خصوصی اقدامات ویژه ای انجام دهند.

داریانی با اعلام اینکه در حال حاضر کار گروه ترافیک در تمامی شهرهای استان فعال است، گفت: با توجه به عملکرد مناسب و مدیریت محلی ترافیک در شهرها اقدام در حال تبدیل به الگوی کشوری شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه با تزریق دستگاههای جدید اختصاص یافته سهم ناوگان حمل و نقل عمومی استان از70 به 75 درصد ارتقا می یابد، خاطرنشان کرد: در سال جاری 100 دستگاه اتوبوس، 300 دستگاه مینی بوس، 314 دستگاه ون و 900 دستگاه تاکسی به آذربایجان غربی اختصاص یافته است.

کد مطلب 923762

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