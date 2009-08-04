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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

فرمانده ناجا:

افزایش 45 درصدی دستگیری نوجوانان در 4 سال گذشته

افزایش 45 درصدی دستگیری نوجوانان در 4 سال گذشته

فرمانده نیروی انتظامی کشور از دستگیری 45 درصدی نوجوانان در جرائم مختلف در سالهای 84 الی 88 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار احمدی مقدم  روز سه شنبه در همایش پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان گفت: آمار دستگیری کودکان و نوجوانان در حوزه جرائم در سالهای84 تا 88 بین 40 تا 45 درصد رشد داشته است که این رقم با توجه به رشد جمعیت در این سالها نگران کننده است.

 

وی افزود: در جوامع دین‌مداری همچون ایران میزان آسیبها و جرائم اجتماعی پایین است و شرایط بهتری را نسبت به دیگر کشورها دارد.

 

احمدی مقدم در ادامه گفت: آمار سالانه اعتیاد در بین دانش‌آموزان آمار قابل توجهی نیست و جمعیت دانش آموزان معتاد عدد قابل توجهی را تشکیل نمی د هند. 

 

رئیس پلیس کشور گفت: متاسفانه 4 درصد از جمعیت معتادان کشور به مواد صنعتی و روانگردان 4 معتاد هستند، هر چند رشد آن پائین است اما خانواده‌ها باید در این زمینه مراقب باشند.

کد مطلب 923765

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