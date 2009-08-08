یک قرن سابقه خبر در اراک و مشکلاتی که همچنان باقیست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استان مرکزی و شهر اراک سابقه ای بیش از یک قرن در تاریخ مطبوعات و خبر رسانی در کشور دارند و این تاریخ حاصل فکر و اندیشه ورزی کسانی است که رشد و توسعه را بر بال های آگاهی و دانستن میسور دانستند راهی که شروع شده و تا سالها ادامه خواهد داشت.

یک قرن تاریخ اطلاع رسانی استان مرکزی

از انتشار اولین نشریه شهر اراک با نام "قانون" به مدیریت "میرزا حبیب الله خان طاهری عکاس باشی" در سال 1286 شمسی، 102 سال است که می گذرد و در این مدت تاریخ نشریه و خبرنگارری روند پر نشیب و فرازی را طی کرده است و این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز راه بسیار مانده است.

یک نشریه خبری سال 1286، اکنون به بیش از 25 نشریه خبری در سال 1388 افزایش یافته و اغلب خبرگزاری ها و روزنامه های فعال کشور در استان مرکزی صاحب نمایندگی هستند که کاروان آگاهی بخشی جامعه را هدایت می کنند.

بی شک این تاریخ سازی و یک قرن تلاش بی وقفه و بی ادعای خبرنگاران استان، با فراز و فرودهایی همراه بوده که شاید کسی جز خبرنگاران آن را آنچنان که باید درک نکند.

مشکلات

ندادن خبر، آگاهی نداشتن مسئولان از اهمیت اطلاع رسانی، نداشتن امکانات کافی و مهارت کافی برخی خبرنگاران و ایجاد زمینه نامناسب برای دیگر خبرنگاران، بیمه و حقوق کافی نداشتن برخی خبرنگاران و تاثیر منفی این امر بر روند اطلاع رسانی و گرایش به سمت تبلیغ های غیر واقعی، فاصله زیاد ارگان های اطلاع رسانی دولتی و خصوصی در داشتن امکانات، محدود شدن فضای اطلاع رسانی در برخی مقاطع از جمله دغدغه های خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک بود.

مدیر گروه ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی اراک با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر شاهد حرکت رو به جلویی از انتشار نشریات در استان مرکزی نبوده ایم، گفت: عدم توجه کافی و دقیق به اخبار محلی، عدم ارائه اخبار و اطلاعات جدید و منحصر به فرد و توجه زیاد به رپرتاژ آگهی از جمله مشکلات نشریات محلی در استان به شمار می رود.

دکتر ابتصام رضوی افزود: در بسیاری از هفته نامه ها به چاپ گزارش عملکرد ادارات و نهادها بسیار توجه می شود در صورتی که چاپ اینگونه مطالب برای مخاطب عادی هیچ گونه جذابیتی ندارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از هفته نامه ها در نشریات خود از اخبار خبرگزاریها استفاده می کنند، اظهار داشت: انتظار یک مخاطب ازخرید نشریات محلی دسترسی به کاملترین اخبار است.

دکتر رضوی با اشاره به نبود خبرنگار حرفه ای در نشریات تصریح کرد: مدیران مسئول هفته نامه ها هیچ احساس مسئولیتی در مقابل دانشجویان فارغ التحصیل نداشته و آنان را به کم تجربگی و کم سوادی متهم می کنند لذا از این افراد در نشریات خود بهره نمی گیرند.

وی عنوان کرد: این حرفه علاوه بر کار تئوری به کار عملی در هفته نامه ها و نشریات نیاز دارد اما مدیران مسئول از این افراد استفاده نمی کنند.

اراکیها پیشتاز روزنامه نگاری

اراکیها در انتشار نخستین جراید ادواری ایران نقش بسزایی داشته اند زیرا میرزا صالح شیرازی ناشر اولین روزنامه ایران(کاغذ اخبار)به تشویق میرزا عیسی قائم مقام فراهانی به لندن رفت و فن چاپ روزنامه را آموخت. همچنین دومین نشریه ایران "وقایع اتفاقیه "به دستور میرزا تقی خان امیر کبیر که از خطه استان مرکزی بود انتشار یافت با این حال زمانی که روند روزنامه نگاری و نشریات را در زمان کنونی مشاهده می کنیم کمتر به تاثیر گذاری مطبوعات استان حتی در همین محدوده جغرافیایی پی می بریم.

مدیران ارشد استان نیز دوربین صدا و سیما را برانتشار اخبار در نشریات محلی ترجیح می دهند، فروش کم نشریات، توجه به خواست و علایق مدیران و نه ذکر مشکلات مردم ،عدم توجه به چاپ و صفحه آرایی همه و همه بخش کوچکی از کم رونقی نشریات محسوب می شوند.

از طرفی حرفه خبرنگاری نیز دستخوش تغییرات گسترده است. نبود امنیت شغلی، بیمه، نداشتن تشکیلات صنفی و عدم آموزش به دست اندرکاران نشریات و جراید مزید بر علت شده است.

با وجود همه مشکلات تاریخ خبر در استان مرکزی پویاست و خبرنگاران با وجود مشکلات از حرفه خود عقب نشینی نکردند.

انقلاب، دوران دفاع مقدس، ساختن و سازندگی و احیاء تفکرات انقلاب، مقاطع تاریخ ایران اسلامی است که خبرنگاران و رسانه در آن حضور چشمگیر داشته و به اطلاع رسانی پرداخته است.

مجید طبیب زاده کارشناس مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه هم اکنون 24 نشریه در استان مرکزی منتشر می شوند، گفت: انتشار این نشریات از یک هزار تا 1500 نسخه است و همچنین 4 نشریه نیزغیر فعال هستند.

وی تعداد خبرنگاران استان را 170 نفر عنوان کرد و گفت: تعداد واقعی آنها بسیار کمتر است چرا که عمده آنان شامل تایپیست ها ،صفحه آراها و دست اندر کاران رسانه می شود.

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کمبود نیروی حرفه ای

طبیب زاده عدم انگیزه کافی، دغدغه نان و کمبود نیروی انسانی متخصص را از جمله مشکلات مطبوعات استان عنوان کرد و گفت: اهالی مطبوعات ،خبر و خبر رسانی صرفا نگاه درآمد زایی به انتشار نشریات دارند در صورتیکه نگاه درآمد زایی در کار فرهنگی نباید در اولویت اول قراربگیرد.

وی ادامه داد: مقایسه وضعیت مطبوعات در این دوره با 50 سال گذشته نشان می دهد که نشریات محلی تاثیر گذاری خود را از دست داده اند.

طبیب زاده علت این عدم تاثیر گذاری را نداشتن ابزارهای لازم برای تاثیر گذاری عنوان و خاطر نشان کرد: نداشتن خبرنگار متخصص و خبره از دیگر عوامل عدم تاثیر گذاری رسانه در استان است.

وی ادامه داد: اداره ارشاد تنها می تواند شروع کننده و حمایت کننده باشد و مابقی کار به خواست و اداره مدیران مسئول و اصلاح قوانین موجود باز می گردد.

عدم روحیه جمع گرایی وحس کار گروهی موجب شده است تا هر کس حرف خود را در مرکز استان بزند و منافع فردی به منافع گروهی ترجیح داده شود.اما در این کش و قوسها، حقوق فردی خبرنگار است که تضیع می شود او می نویسد برای اینکه ویرانه ای را آباد کند ،حرکتی را بهبود ببخشد.

وی به عنوان قاصد امین مردم مشکلات موجود را انعکاس می دهد اما در آماج مشکلات خود، که می توان نداشتن حقوق ثابت و حوزه کاری مشخص را نام برد خرد می شود.

واکنشهای غیرمنطقی مسئولان پیرامون برخی اخبارمنتشر شده در رسانه ها و تهدید خبرنگاران به برخورد قضایی یا وارد کردن فشار به مسئولان رسانه ها مبنی بر تغییرخبرنگار، پاسخگو نبودن روابط عمومیها و مدیران به برخی اخبار و شایعات، تاخیر در پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران نیز از دیگر مشکلات فراروی خبرنگاران این استان به شمار می آید.

با همه این احوال وجه امیدوار کننده این است که به رغم همه سختى ها و دشواریها، اشتیاق به این حرفه در دل اهالی رسانه ای ما موج مى زند و خبرنگاران با درک کامل از شرایط و تحمل سختى ها به انجام کار خود مشغولند و کاروان تاریخ مطبوعات استان را با همه فراز و فرودهایش به پیش مى برند و امید دارند روزی این مشکلات به پایان برسد.