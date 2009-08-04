مسابقات لیگ برتر واترپلو پس از ماه مبارک رمضان پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی بیک با اشاره به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر واترپلو از روز جمعه 9 مرداد اظهار داشت: رقابت‌های لیگ پس از برگزاری هفته نخست این رقابت‌ها به دلیل برپایی اردوی تیم‌های واترپلو جوانان و بزرگسالان کشورمان که خود را برای رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی آماده می کنند موقتا تعطیل و با توجه به اولویت آماده‌سازی تیم‌های ملی ادامه این رقابت‌ها به پس از ماه مبارک رمضان و با هماهنگی کمیته تیم‌های ملی واترپلو موکول خواهد شد.

بیک تصریح کرد: البته با توجه به در پیش بودن دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی و همچنین مسابقات جام باشگاه‌های آسیا که طی ماه‌های مهر و آبان برگزار خواهد شد، برنامه ریزی برای برگزاری ادامه مسابقات لیگ واترپلو با هماهنگی تقویم این مسابقات تنظیم و به تیم‌های لیگ برتر واترپلو ابلاغ خواهد شد.

دومین جشنواره شنای بزرگسالان 16 مرداد برگزار می شود

دومین جشنواره آزاد شنا بزرگسالان کشور به مناسبت سالروز ولادت امام زمان (عج) 16 مردادماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها طبق قوانین بین المللی فدراسیون شنا در 5 ماده 200 متر قورباغه، 100 متر کرال پشت، 100 متر قورباغه، 50 متر کرال پشت و 50 متر قورباغه و در 13 رده سنی (25 تا 85 سال به بالا) برگزار می شود.

بنابر اعلام فدراسیون شنا به نفرات اول تا سوم این مسابقات علاوه بر حکم قهرمانی جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد.