اسامی نفرات ذخیره آزمون دستیاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، افرادی که اسامی آنها در مرحله اول جایگزین سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعلام شده است، می توانند تا تاریخ 26 مرداد آمادگی خود را جهت تحصیل در این دوره اعلام کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، افراد جایگزین می توانند آمادگی خود را جهت ثبت نام و شروع به آموزش در رشته محل اعلام شده از طریق نمابر و یا مراجعه حضوری به دانشگاه محل آموزش اعلام کنند.

ثبت نام قطعی با رعایت مقررات و اولویت افراد معرفی شده در 28 مرداد ماه تا تکمیل سقف ظرفیت در نظر گرفته شده از سوی دانشگاه محل آموزش انجام می شود و شروع به آموزش پذیرفته شدگان مرحله جایگزین این آزمون نیز همچون دیگر پذیرفته شدگان اول شهریورماه خواهد بود.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دانشجویان پزشکی که با استفاده از مقررات رتبه های برتر، استعدادهای درخشان، تسهیل ازدواج جوانان و غیره که مجاز به شرکت و پذیرش در این آزمون بوده اند، در صورت عدم اتمام دوره آموزشی مرحله پزشکی عمومی خود تا اول شهریورماه از بند مذکور مستثنی هستند.

همچنین پذیرفته شدگان آزمون دستیاری که مطابق مقررات، ملزم به ادامه انجام خدمات قانونی خود تا پایان شهریور ماه سال جاری هستند نیز از بند اعلام شده مربوط به شروع تحصیل مستثنی هستند و این دسته از پذیرفته شدگان به همراه افرادی که از قانون رتبه های برتر و استعداد درخشان استفاده کرده اند، آموزش خود را از اول مهرماه آغاز می کنند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرده است : عدم ثبت نام و یا عدم شروع به آموزش در موعد مقرر به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می شود.

به گزارش مهر، سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اول اسفند 87 با رقابت 17 هزار و 880 داوطلب برگزار و نتایج نهایی پذیرش اول اردیبهشت ماه سال 88 اعلام شد.