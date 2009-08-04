حجت الاسلام حسن سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فرمایشات رهبری در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دهم اظهار داشت: ایشان در این فرمایشات بر چند محور تاکید نمودند که همگی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و می تواند یک منشور جامع برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران و به خصوص دولت دهم باشد.

وی افزود: یکی از مواردی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت توجه به مردم سالاری دینی بود که فرمودند حضور و مشارکت مردم در انتخابات و نقش آفرینی آنان در این عرصه نشان داد که اسلامیت و جمهوریت از یکدیگر جدا نیستند و اگر اسلامیت وجود دارد جمهوریت در دل آن قرار گرفته است.

سبحانی نیا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه دولت دهم باید اهتمام ویژه ای به رفع مشکلات و معضلات مردم داشته باشد، تصریح کرد: در آزمون انتخابات مردم نمره خوبی گرفتند و البته برخی از این آزمون سربلند بیرون نیامدند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: نباید تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار بگیریم. تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران همواره بعد از پیروزی انقلاب وجود داشته است و دشمن نیز همیشه بیدار است آنها در انتخابات ورود یافتند و به اختلاف شخصیت های نظام وجریانات سیاسی دل بستند اما در این عرصه شکست خوردند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دشمن باید بداند مردم ایران هر گاه اصل انقلاب را در خطر ببینند اختلافات را کنار می گذارند و علیه آنان یکپارچه می شوند، تاکید کرد: البته در این انتخابات علیرغم قوت هایی که وجود داشت به دلیل برخی کوته بینی ها به خوبی از آن چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی استفاده نشد.

وی همچنین گفت: مسئله مهم این است که در ادامه این راه تلاش کنیم و اصل وحدت و انسجام را بین مسئولان قوای سه گانه و سایر مسئولان برای بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از ظرفیت ها و نخبگان برای پیشبرد اهداف انقلاب به کار بگیریم.

نماینده نیشابور یکی از محورهای مهم سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس جمهور دهم را رسیدگی به موضوع آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات خواند و خاطر نشان کرد: یکی از محورها و مسئله مهم بحث آسیب دیدگان است که بعد از انتخابات آسیب جانی، مالی و معنوی دیدند که به هر شکل باید به مسائل آنها توجه شود و مسببین حوادث اخیر به مراجع ذیصلاح معرفی شده تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

سبحانی نیا ادامه داد: بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب آسیب دیدگان حوادث اخیر باید مورد تفقد قرار گیرند و به افراط و تفریط ها رسیدگی شود.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، درباره لزوم تعامل دولت با مجلس برای انتخاب وزیران دولت دهم اظهار داشت: با توجه به رسالت دولت دهم و اینکه این دولت نسبت به دولت نهم کار سنگین تری بر دوش دارد و از سویی جریانی منسجم در برابر دولت دهم قرار گرفته است تعامل دولت با مجلس برای انتخاب وزیرانی توانمند امری ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: دولت وقتی موفق خواهد بود که انسجام لازم را داشته باشد و از نیروهایی کارآمد و جدی و همچنین پشتوانه قوی برخوردار باشد که این تنها در سایه تعامل دولت با مجلس و انتخاب وزیران با رای بالای نمایندگان ممکن است.

سبحانی نیا گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر هماهنگی 3 قوه تعامل دولت و مجلس یکی از نمادهای هماهنگی قواست، لذا بنده معتقدم دولت باید در انتخاب وزیران با فراکسیون اکثریت، کمیسیون های تخصصی و بخشی از نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی مشورت کند. البته این موضوع به معنای کوتاه آمدن قوه مجریه و قوه مقننه در قبال وظایفشان نیست و تنها به منظور انتخاب وزیرانی کارآمد، متعهد، مردمی، مسئولیت پذیر و پاسخگو که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنانشان بر این اصول و ویژگی ها تاکید داشتند نیز انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اقدامات کمیته حقیقت یاب مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات نیزبا اشاره به انجام دو دیدار از زندان اوین و دیدار مسئولان وزارت اطلاعات و دادستان تهران اظهار داشت: اقدامات خوبی تا کنون از سوی این کمیته صورت گرفته است و قرار شده تا مسائلی دیگر با هماهنگی دستگاه قضایی توسط این کمیته انجام شود.

سبحانی نیا در پایان درباره استعفای کاظم جلالی سخنگوی کمیته حقیقت یاب مجلس که در برخی رسانه ها مطرح شده است ابراز بی اطلاعی کرد ، خاطر نشان کرد: بنده هم موضوع استعفای آقای جلالی را شنیده ام اما تا کنون خبر قطعی از آن ندارم تا جایی که بنده معطلعم ایشان خود پیگیر برگزاری جلسه با کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که صبح امروز برگزار شد بودند، البته موفقیت این کمیته همکاری نهادهای دیگر از جمله قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی را می طلبد که به استناد نامه رهبر معظم انقلاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی این هماهنگی و همکاری ها باید ادامه یابد.