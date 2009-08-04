نامگذاری سال 2010 برای ترویج دوستی میان فرهنگها مورد تجلیل قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اسکوپ، راجان زد رئیس انجمن حهانی هندوئیسم و مشاور معنوی انجمن ملی قعالیتهای بین کلیسایی و بین دینی اعلام کرد که از جوامع هندو کاملاً از این ابتکار عمل سازمان ملل متحد برای ترویج گفتگوی بین ادیان و صلح حمایت می‌کند.

وی اظهار داشت: مؤمنان هندو از سازمان ملل متحد که دین را جدی تلقی کرده و آن را قدرتمند ترین نیرو در جامعه بشری می‌داند تقدیر می‌کنند.

وی به عنوان مدیر روابط بین ادیان انجمن بین ادیان نوادا یادآور شد که جوامع هندو و رهبران هندو نیز باید از نمایندگان و احترام مساوی در نشستها، گفتگوها ، همایشها و رویدادهایی برخوردار شوند که در ارتباط با سال بین‌المللی ایجاد روابط دوستی میان فرهنگها برگزار می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت که این نامگذاری می‌تواند به توسعه روابط بین دینی، بین فرهنگی، گفتگو ، درک و همکاری برای صلح کمکهای چشمگیری داشته باشد.

سازمان ملل متحد همچنین تصدیق کرده است که درک دوجانبه و گفتگوی بین ادیان ابعاد مهمی از گفتگو میان تمدنها و عملی کردن فرهنگ صلح را در تمام سطوح جامعه تشکیل می‌دهد.