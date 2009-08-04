به گزارش خبرگزاری مهر، این کتـاب برای دانشجویان رشته ادبیات نمایشی ـ گرایش نمایش در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی به ارزش 4 واحد و در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی به عنوان منبع اصلی درس کارگاه نمایشنامه‌نویسی پیشرفته به ارزش 4 واحد ترجمه شده است.

این کتاب در دو بخش راهبردهای مربوط به زبان و شخصیت و راهبردهای مربوط به فرم و ساختار منتشر شده است.

چاپ دوم کتاب کتاب "راهبردهای نمایشنامه‌نویسی جدید: رویکردی زبان بنیاد به نمایشنامه‌نویسی" در 288 صفحه و قیمت ٢٧٥٠٠ ریال از سوی سازمان سمت و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شده است.

