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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

"راهبردهای نمایشنامه‌نویسی جدید" منتشر شد

چاپ دوم کتاب "راهبردهای نمایشنامه‌نویسی جدید: رویکردی زبان بنیاد به نمایشنامه‌نویسی" تألیف پل کاستانیو با ترجمه مهدی نصراله‌زاده از سوی سازمان سمت و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتـاب برای دانشجویان رشته ادبیات نمایشی ـ گرایش نمایش در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس اصول و فنون نمایشنامه‌نویسی به ارزش 4 واحد و در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی به عنوان منبع اصلی درس کارگاه نمایشنامه‌نویسی پیشرفته به ارزش 4 واحد ترجمه شده است.

این کتاب در دو بخش راهبردهای مربوط به زبان و شخصیت و راهبردهای مربوط به فرم و ساختار منتشر شده است.

چاپ دوم کتاب کتاب "راهبردهای نمایشنامه‌نویسی جدید: رویکردی زبان بنیاد به نمایشنامه‌نویسی" در 288 صفحه و قیمت ٢٧٥٠٠  ریال از سوی سازمان سمت و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شده است.

کد مطلب 923796

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