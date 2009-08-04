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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

افتتاح همایش دکترین مهدویت/

اندیشه افراطی عامل تأخیر در ظهور امام زمان است

اندیشه افراطی عامل تأخیر در ظهور امام زمان است

آیت الله حائری شیرازی با اشاره به اینکه اندیشه افراطی از عوامل تأخیر در ظهور امام زمان(عج) است، گفت: انتظار مثبت انسان را پاک کرده و از غرور دور نگه می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی استاد حوزه و دانشگاه صبح سه شنبه 13 مرداد در مراسم افتتاحیه پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت در سالن اجلاس سران گفت: امام زمان (عج) با هدف براندازی ظلم قیام می کند اما اگر خود انسان نخواهد هدایت شود هرگز به مسیر صحیح نمی رود. امام زمان(عج)، امام حی است و تا کسی خود نخواهد موعظه ای در او اثر نخواهد کرد.

وی یادآور شد: برای اینکه متوجه شویم ظهور نزدیک است یا نه باید رابطه انسان با حجت باطنی را بررسی کنیم و بی‌تردید آثار و نشانه های این رابطه رکوع و سجود فراوان نیست بلکه راستگویی و امانتداری انسان است.

آیت‌الله حائری شیرازی عقیده افراطی در اندیشه مهدویت را دلیل تأخیر در ظهور دانست و گفت: معتقدان به افراط در انتظار عقیده دارند که زمینه سازی برای ظهور در حد ما نیست و این نوعی خود کم بینی است.

وی تصریح کرد: انتظار مثبت و معتدل انسان را صالح و پاک کرده، از غرور، خود کم بینی و بزرگ بینی دور نگه می دارد.

پنجمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت 13 و 14 مرداد در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود .

کد مطلب 923799

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