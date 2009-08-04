اندیشه افراطی عامل تأخیر در ظهور امام زمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی استاد حوزه و دانشگاه صبح سه شنبه 13 مرداد در مراسم افتتاحیه پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت در سالن اجلاس سران گفت: امام زمان (عج) با هدف براندازی ظلم قیام می کند اما اگر خود انسان نخواهد هدایت شود هرگز به مسیر صحیح نمی رود. امام زمان(عج)، امام حی است و تا کسی خود نخواهد موعظه ای در او اثر نخواهد کرد.

وی یادآور شد: برای اینکه متوجه شویم ظهور نزدیک است یا نه باید رابطه انسان با حجت باطنی را بررسی کنیم و بی‌تردید آثار و نشانه های این رابطه رکوع و سجود فراوان نیست بلکه راستگویی و امانتداری انسان است.

آیت‌الله حائری شیرازی عقیده افراطی در اندیشه مهدویت را دلیل تأخیر در ظهور دانست و گفت: معتقدان به افراط در انتظار عقیده دارند که زمینه سازی برای ظهور در حد ما نیست و این نوعی خود کم بینی است.

وی تصریح کرد: انتظار مثبت و معتدل انسان را صالح و پاک کرده، از غرور، خود کم بینی و بزرگ بینی دور نگه می دارد.

پنجمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت 13 و 14 مرداد در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود .