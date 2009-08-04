منطقه آزاد اروند به دنبال توسعه کشتیرانی است

سیدعلیرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با بیان اینکه گسترش فعالیت اقتصادی و تعامل با شرکتهای کشتیرانی توسعه اقتصادی در منطقه آزاد اروند را موجب می شود، گفت: سازمان منطقه آزاد اروند آمادگی دارد که به منظور بهبود فعالیت کشتیرانی در منطقه آزاد اروند، در بخش 55 هکتاری ناحیه ترانزیتی شلمچه، تا سقف 10 هکتار زمین به صورت موقت در اختیار این کشتیرانی قرار دهد.

موسوی همچنین اظهار داشت: زمین مورد نظر برای فعالیت اقتصادی شرکت کشتیرانی جنوب ایران با شرایط خواسته شده از قبیل پاکسازی، زیر سازی و خاکریزی شده در اختیار شرکت کشتیرانی قرار خواهد گرفت.

معاون ترانزیت و بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند افزود: با ایجاد هماهنگی بیش از پیش با کشتیرانی می توان در جهت رونق اقتصادی در منطقه آزاد اروند گام برداشت.



موسوی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت کشتیرانی در منطقه آزاد اروند گفت: با استقرار شرکت کشتیرانی و گسترش فعالیت آن، صادرات به خارج از کشور از مرز شلمچه، در کوتاهترین زمان ممکن و در حجم وسیع تری انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: منطقه آزاد اروند با توجه به وجود بنادر آبادان و خرمشهر و مجاورت با بندر امام خمینی (ره) پتانسیل فراوانی برای فعالیتهای تجاری دارد که امیدواریم با توسعه فعالیت بنادر و کشتیرانی رونق اقتصادی را به ارمغان آوریم.