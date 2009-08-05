عدم استقبال مردم علت کمبود دفترهای خدمات پستی در بوشهر

عبدالرحمان برزگر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: به دلیل استقبال کم بخش خصوصی در این شهرها، نتوانسته ایم به همه اهدافمان در این زمینه دست یابیم

وی اظهار داشت: در برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایجاد 114 دفتر خدمات ارتباطی شهری برای استان بوشهر پیش بینی شده بود که تاکنون 69 دفتر راه اندازی شده است.

مدیرکل پست استان بوشهر اضافه کرد: همچنین در این برنامه ایجاد 213 دفتر خدمات ارتباطی روستایی پیش بینی شده بود که از این شمار تاکنون 188 دفتر راه اندازی شده است .

برزگرزاده با بیان اینکه واگذاری امور دولتی به دفاتر خدمات ارتباطی موجب تسریع در خدمات می شود، گفت: با توجه به اینکه ساختار دستگاه های دولتی از چابکی و انعطاف پذیری کمتری برخوردار هستند واگذاری امور به بخش خصوصی زمینه تسریع در خدمت رسانی را فراهم خواهد کرد .

مدیرکل پست استان بوشهر افزود: طی سالیان اخیر با واگذاری امور مخابراتی و پستی به دفاتر خدمات ارتباطی علاوه بر روان سازی خدمات موجب رضایتمندی مردم شده است.

وی با بیان این باید در راستای خدمت بهینه به مردم باید تلاش کنیم، اظهار داشت: دفاتر خدمات ارتباطی باید با افزایش ظرفیت و ارائه خدمت صادقانه با کیفیت و کمیت زمینه اعتماد عمومی را به خود فراهم کنند .