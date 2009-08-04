حضور موثر خبرگزاری مهر در فضای رسانه ای لرستان قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان دقایقی پیش با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای لرستان پاسخگوی سئوالات خبرنگاران مهر شد و اظهار داشت: خبرگزاری مهر خبرگزاری فعال، پرتحرک و سوژه گراست.

وی تصریح کرد: این خبرگزاری در صحنه های مختلف حضوری فعال و موثر دارد و کمیت اخبار منتشر شده در این خبرگزاری قابل توجه است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین خبرنگاران مهر را پرتحرک و با انگیزه ارزیابی کرد و بیان داشت: تنوع اخبار در این خبرگزاری و نوع نگاه خبرنگاران این رسانه از ابعاد مختلف به موضعات نشان دهنده تحرک و پویایی این رسانه است.

خبرگزاری مهر به مسائل مختلف نگاه آئینه ای دارد

چراغیان افزود: همچنین خبرگزاری مهر رسانه ای سوژه گراست و نگاه آئینه ای به مسائل مختلف موجود دارد به طوریکه با برجسته کردن نقاط ضعف موجود کمک خوبی برای متولیان امر و مسئولان محسوب می شود.

وی ادامه داد: این خبرگزاری با ارتباطات خوب با دستگاهها و با بدنه مخاطبین و مدیران در پیگیری مسائل مختلف جدیت قابل توجهی دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به روحیه پیگیری خبرنگاران مهر، عنوان کرد: این خبرگزاری مسائلی را که برای مردم و جامعه شفافیت ندارد را روشن می کند.

چراغیان اقدامات خبرگزاری مهر در لرستان را خوب ارزیابی کرد و گفت: رسانه نباید نگاه انتقادی صرف یا تمجید و تعریف صرف به مسائل داشته باشد.