سهم 35 درصدی کرجیها در مساعدتهای بلاعوض به کمیته امداد منطقه

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از آغاز فعالیت ویژه دفاتر کمیته امداد این منطقه برای جمع‌آوری کمکهای مردمی و اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: خیران و مردم نوع دوست غرب استان تهران می‌توانند از طریق مراجعه به 13 دفتر کمیته امداد در این منطقه در خصوص اهدای کمکهای نقدی و نذورات خود برای اطعام نیازمندان اقدام کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این دفاتر 350 صندوق صدقات در منطقه غرب استان تهران نصب شده که از وجوهات آنها برای زکات، زکات فطره و احسان دانش‌آموزان استفاده می‌شود.

این مسئول بیان کرد: طرح اکرام ایتام از دیگر طرحهای کمیته امداد در ماه مبارک رمضان است که ازابتدای اجرای آن درسال 78 تاکنون 18هزار حامی، کفالت بیش از هفت هزار یتیم را با پرداخت حداقل ماهانه 100 هزار ریال برعهده گرفته‌اند.

عروجی خاطرنشان کرد: سهم شهروندان کرج در مساعدتهای بلاعوض به کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران برای حمایت از نیازمندان 35 درصد است.

10 هزار طرح خودکفایی در غرب استان تهران انجام شد

این مسئول در ادامه به اجرای 10 هزار طرح خود‌کفایی در غرب استان تهران خبر داد و بیان کرد: امسال 10هزار طرح خودکفایی در این منطقه اجرا شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران افزود: این طرحها در شش گروه شغلی شامل کشاورزی، دامپروری، خدماتی، تولیدی، صنایع دستی و قالیباقی هستند.

عروجی یادآور شد: گروه شغلی خدماتی با 277 نوع شغل بیشترین میزان تنوع شغلی را در این طرحها به خود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: پنج هزار و 317 طرح از مجموع این طرحهای خودکفایی از منابع مالی کمیته امداد و دولت تامین اعتبار شده و بقیه نیز از منابع دیگر نظیر بنگاههای اقتصادی زودبازده و اعتبارات قرض‌الحسنه بانکی هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی غرب استان تهران افزود: میزان اعتبار تخصیص یافته از محل منابع دولتی تاکنون 88 میلیارد و 170میلیون ریال و سایر منابع نیز 364 میلیارد و 790 میلیون ریال بوده است .

عروجی خاطرنشان کرد: از مهمترین اهداف کمیته امداد، مقوله اشتغال و خودکفایی است که با اجرای طرحهای مختلف درصدد استمرار و افزایش میزان آن هستیم.

طرح تفت و تاج گل در کمیته امداد غرب استان تهران اجرا می شود

عروجی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: طرح تفت و تاج گل در کمیته امداد غرب استان تهران با هدف فرهنگ سازی در بین مردم خیر و نوعدوست اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح با هدف فرهنگ سازی در بین مردم خیر و نوعدوست جهت اختصاص بخشی از هزینه های تشریفاتی مراسم سوگواری اعم از اهدای تاج گل طبیعی و پلاکارد تسلیت به امور محرومان و نیازمندان اجرا می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران افزود: در این طرح خیران با پرداخت مبلغی به حساب ویژه کمکهای مردمی کمیته امداد غرب استان تهران تاج و تفت را بصورت امانی دریافت و پس از مراسم سوگواری آن را عودت می دهند.

عروجی خاطرنشان کرد: خیران با این اقدام شایسته هم موجبات تسلی خاطر اقوام و دوستان داغدار را فراهم و هم در امر خداپسندانه انفاق شرکت می کنند.

وی اسراف و تحمل هزینه های گزاف، اشاعه تجمل گرایی و چشم و هم چشمی، دور شدن از معنویات و سود نبردن درگذشتگان از کوچکترین بهره و ثواب را از ضرورتهای اجرای این طرح خداپسندانه عنوان کرد.

این مسئول با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف یادآور شد: ماندگاری گلهای مصنوعی و استفاده به دفعات، استفاده طرح یاد شده در مواقع مورد نیاز با هزینه کم، اختصاص مبلغ اهدایی بابت استفاده ایتام، خانواده های بی سر پرست و محروم و ... از مزیتهای اجرای طرح تفت و تاج گل است.