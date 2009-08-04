سرانه فضای ورزشی سرپوشیده دانش آموزان کرمانی 5 سانتیمتر است

عبدالحسین پورمحی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: سرانه فضای ورزشی سرپوشیده دانش آموزان کرمانی پنج سانتیمتر و فضای روباز 35 سانتیمتر است در حالیکه این رقم نسبت به استانداردها باید 100 و 400 سانتیمتر باشد.

وی از فعالیت هزار و 300 مربی تربیت بدنی در استان کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد: ساعت درس تربیت بدنی در 80 درصد مدارس راهنمایی استان کرمان به سه ساعت رسیده است و کرمان در این زمینه جزو موفق ترین گزینه ها است.

رئیس گروه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کرمان به احداث چهار زمین چمن مصنوعی و یک زمین چمن طبیعی در کرمان اشاره کرد و افزود: اعتبار خرید تجهیزات ورزشی استان در سال جاری با سه برابر افزایش به دو میلیارد ریال رسیده است.

پورمحی آبادی بیان کرد: تربیت بدنی آموزش و پرورش تفاهمنامه ای را با اداره کل تربیت بدنی استان منعقد کرده است که تاکنون از مجموع 23 بند این تفاهمنامه 11 بند مصوب شده است.

وی راه اندازی کتابخانه تخصصی ورزش را از دیگر فعالیتهای تربیت بدنی آموزش و پرورش کرمان برشمرد و اضافه کرد: 16 کانون اصلاح ساختار قامتی در استان کرمان فعالیت می کنند.