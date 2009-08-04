جزئیات بازداشت سه آمریکایی به جرم ورود غیرقانونی به ایران

ایرج حسن زاده ظهر سه شنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در سنندج عنوان کرد: روز جمعه بعد از ظهر نیروهای نظامی و امنیتی در مرز مریوان با کشور عراق سه فرد ناشناس را که به صورت غیرمجاز وارد خاک کشور شده بودند، دستگیر کردند.

وی ادامه داد: این سه فرد که یکی از آنها خانم و دو نفر آقا هستند به دلیل ورود غیرمجاز به خاک کشور دستگیر شده اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته این افراد دارای ویزای کشورهای عراق و سوریه هستند و ورود آنها به کشور غیرمجاز و به صورت قاچاق بوده است که نیروهای نظامی و امنیتی مستقر در مرز بر اساس وظیفه خود این افراد را دستگیر کرده اند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته و مدارکی که این سه فرد به همراه داشته اند و همچنین بنا به گفته خود آنها، ساکن کشور آمریکا هستند.

وی گفت: تا کنون از دلیل ورود غیرقانونی این افراد به کشور هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان همچنین با اشاره به برقراری امنیت کامل در مرز 230 کیلومتری استان کردستان با شمال عراق یادآور شد: با توجه به اقدامات صورت گرفته و همچنین هوشیاری نیروهای نظامی مستقر، امنیت کامل در مرزهای کردستان حکمفرماست و به محض وقوع تحرکی با موضوع برخورد خواهد شد.