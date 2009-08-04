اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم اسکواش آقایان استان یزد عازم مسابقات قهرمانی کشور شد. این مسابقات هم‌ اکنون در استان گلستان در حال برگزاری است و تیم استان یزد نیز با ترکیب میرمحمد حسینی در رده سنی بالای 19 سال، محمد جزایری و سیدمیلاد موسوی در رده سنی زیر 19 سال حضور یافتند.

سرپرستی تیم اعزامی از استان یزد به این مسابقات را نیز محمدعلی قریشی برعهده دارد.

بانوی ورزشکار یزد مقام سوم مسابقات کاراته مالزی را از آن خود کرد

فرزانه سادات حسینی، بازیکن اعزامی به مسابقات جهانی کوبه اوزاکا در کشور مالزی توانست در رشته کاتای انفرادی در رده سنی بزرگسالان به مدال برنز مسابقات و مقام سوم رقابتها دست یابد.

در این دوره از مسابقات که با حضور 35 کشور دنیا و بازیکنان مطرح کاراته در شهر کوتینگ مالزی برگزار شد، تیم 35 نفره اعزامی از ایران در بخش آقایان و بانوان به پنج مدال دست یافتند.

در این رقابتها تیم ایران در مسابقات آقایان موفق به دریافت چهار مدال و تیم بانوان موفق به دریافت یک مدال شدند که تنها مدال دریافتی بانوان در این مسابقات را فرزانه سادات حسینی از استان یزد از آن خود کرد.

تیم ایران از آخرین روزهای تیرماه امسال به این دوره از مسابقات اعزام شده بود.

نفرات برتر مسابقات تکواندو انتخابی کشور بانوان استان یزد معرفی شدند

مسابقات قهرمانی تکواندو بانوان استان یزد، انتخابی کشوری در مجتمع ورزشی کوثر یزد برگزار شد و طی آن نفرات برتر این مسابقات معرفی شدند، در این رقابتها 60 هنرجوی دختر رشته تکواندو در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان به مصاف یکدیگر رفتند.

نفر برتر این مسابقات در هر رده سنی به مسابقات قهرمانی کشور که بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می ‌شود، اعزام خواهند شد.

بر اساس جدول این رقابتها در رده سنی نونهالان زارع سروی از مجتمع بانوان یزد، دره ‌زرشکی از پاکنژاد یزد، میرامامی از آباد یزد، عاطفه فلاح از پاکنژاد یزدف تقی ‌پور از آباد یزد، زکی‌ زاده از مجتمع بانوان یزد، زارع خورمیزی از مجتمع بانوان یزد و حسینی از پاکنژاد یزد به ترتیب به مقامهای برتر این مسابقات دست یافتند.

در رده سنی نوجوانان نیز مینا دهقان، فائزه رضایی، الهام زارع سروی و مهدیه بمانی از مجتمع بانوان یزد و زهرا بیات، فاطمه عسگری و افسانه غنی ملازم از پاکنژاد یزد به ترتیب حائز رتبه ‌های برتر شدند.

در رده سنی جوانان نیز مرضیه مزیدی از پاکنژاد یزد، هانیه تاتی از آباد یزد، آزیتا زارع از مجتمع بانوان یزد، زهرا و زینب حیدری از پاکنژاد یزد، راحله دهقان منشادی از مجتمع بانوان یزد و معصومه لقمانی از پاکنژاد یزد به ترتیب موفق به کسب مقامهای برتر شدند.